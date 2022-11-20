В Беларуси стало на один футбольный клуб меньше 5 20.11.2022, 17:51

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«Арсенал» из Дзержинска прекращает существование.

Футбольный клуб «Арсенал» из Дзержинска прекращает свое существование. Об этом заявил руководитель команды Алексей Мелешкевич.

20 ноября «Арсенал» провел против рогачевского «Макслайна» второй матч за право выступать в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу в сезоне 2023 года. Сильнее оказалась команда из Гомельской области: 3:1. Таким образом, «Макслайн» впервые в своей истории сыграет в Высшей лиге. А «Арсенал» исчезнет по окончании этого сезона.

«Арсенал» был создан в 2019 двумя бизнесменами: белорусом Алексеем Мелешкевичем и шведом Алексом Русхальмом.

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