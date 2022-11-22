«В магазине кукурузными палочками заставлен весь стеллаж» 22.11.2022, 10:55

Случчане фиксируют дефицит товаров в магазинах.

Жители Слуцка отмечают, что пропадают товары бытовой химии, косметики, продукты, корма для животных и даже проблемы с новогодними подарками, пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Магазин «Соседи». Одни кукурузные палочки, занимающие весь стеллаж.

Магазин «Буслик». Много детского питания «Беллакт», но практически отсутствует продукция фирмф Nestle и других производителей.

Зоомагазины. Уже пару недель, как сложно достать дешёвый сухой корм для животных, вроде «Китикэта» или «Вискаса». В одном из зоомагазинов, например, остался дорогой «Проплан» по 20 BYN за килограмм.

Магазин «Коммунарка». Пропали все вафли и конфеты «Трюфель». Продавец пожаловалась, что в прошлом году в начале ноября их склад был забит новогодними подарками, принимали заявки. А в этом году на текущей неделе привезли немного: на «Коммунарке» заказывали 20 коробок, дали только 5.

До пирамидок из консервов осталось три два дня... А что происходит в магазинах вашего города?

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