Европарламент объявил РФ государством-спонсором терроризма 10 23.11.2022, 14:32

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Евродепутаты готовят почву к созданию трибунала над Путиным.

Парламент Европейского Союза в среду, 23 ноября, в Страсбурге большинством голосов проголосовал за принятие резолюции о признании России государством-спонсором терроризма из-за военной агрессии РФ против Украины, сообщает «Немецкая волна».

Объявив Россию государством-спонсором терроризма, евродепутаты намерены подготовить почву, чтобы привлечь президента РФ Владимира Путина и российское правительство к ответственности перед международным трибуналом.

В Евросоюзе нет правовой основы для признания третьей страны государством-спонсором терроризма. На это указала еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на пленарном заседании Европарламента 18 октября 2022 года. В связи с этим Европарламент в своей резолюции призывает ЕС и входящие в него страны разработать правовую основу для обозначения государств-спонсоров терроризма и государств, прибегающих к терроризму.

Такое определение будет чревато для конкретной страны жесткими санкциями и ограничениями в отношениях с ЕС. После этого Совету ЕС следует рассмотреть вопрос о включении Российской Федерации в такой список государств-спонсоров терроризма ЕС, полагает Европарламент.

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