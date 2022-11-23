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Белорусский хоккеист из «Нью-Джерси» побил рекорд Салея

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  • 23.11.2022, 18:20
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Белорусский хоккеист из «Нью-Джерси» побил рекорд Салея
Егор Шарангович

Егор Шарангович строит успешную карьеру в США.

Предстоящей ночью «Нью-Джерси Дэвилз» встретится в рамках регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто». Этот матч ожидается с особым интересом, ведь в случае успеха «Нью-Джерси» установит клубный рекорд по победам. Сейчас их у «дьяволов» 13 подряд, пишет «Комсомолка».

Это удивительная серия, если учесть, что некогда грозный клуб переживает не лучшие времена и последние четыре сезона не попадал в плей-офф. Сейчас же «дьяволы» вторые среди 32 команд всей лиги.

24-летний белорусский форвард Егор Шарангович не первая скрипка в командном оркестре, но все же играет важную роль.

А вообще, напомним вам, что Егор в 2021 году стал первым за пять лет белорусом в НХЛ.

Белорусских хоккеистов, проведших хотя бы сезон в НХЛ, можно пересчитать по пальцам - за всю историю их всего шесть. Последний - Михаил Грабовский - играл в марте 2016-го. И потому прорыв Егора Шаранговича в основной состав «дьяволов» стал важным событием для всего белорусского спорта, а для хоккея тем более.

В сезон 2020-21 годов, ставшим для форварда дебютным в НХЛ, он набрал 30 (16+14) очков в 54 матчах регулярного чемпионата. И это было третье место среди бомбардиров команды и четвертое - по результативности среди всех новичков лиги.

В итоге генеральный менеджер клуба Том Фитцджеральд сообщил, что Егор Шарангович и «Нью-Джерси Девилз» заключили двухлетний контракт на $4 млн (среднегодовая стоимость - $2 млн).

Один из тренеров «Нью-Джерси» россиянин Сергей Брылин отмечает, что Егор прогрессирует:

- Егор заметно прибавил в скорости. В первый год ему немного не хватало движения. Не получалось создать необходимый отрыв, который бы позволил ему генерировать моменты для себя и партнеров. У него отличный бросок, светлая голова, он понимает хоккей и очень ответственно к нему относится. Как только он добавил в скорости, у него сразу все стало получаться. Он неуступчив в борьбе, и у него есть необходимые качества для того, чтобы быть разносторонним хоккеистом. Очень солидный фундамент заложил парень. Когда у тебя все это есть, то играть в НХЛ становится легче, - сказал Брылин в интервью sport-express.by.

Его бросок - пуля!

К прорыву своей команды в лидеры НХЛ Шарангович имеет непосредственное отношение. Последние три матча он неизменно набирает очки, хотя до этого была серия из шести игр без набранных баллов.

По голам Егор входит в топ-5 самых забивных игроков команды. Всего на его счету 6 голов и 4 голевых передачи - 10 очков. Еще он второй в команде по перехватам.

В последних играх Егор, выступающий в третьем звене, в ударе. Его точный бросок, например, принес «Нью-Джерси» победу над «Торонто» в овертайме.

В матче против «Оттавы» белорус отличился голом в меньшинстве, а также результативной передачей. Главный тренер Линди Рафф им доволен:

- В игре с таким соперником, как «Оттава», даже выстоять в меньшинстве было бы хорошим исходом для нас, но Нико Хишир с Егором соорудили классную шайбу: Хишир понял, что Егор не упустит возможность, а Шарангович забросил - это здорово подняло наш дух. Вообще, хочу отметить этих двух хоккеистов, они всегда здорово действуют в меньшинстве, обостряют нашу игру в этом компоненте, - приводит слова тренера hockey.by.

Каждый матч в НХЛ выбирает трех лучших игроков. В недавних ноябрьских матчах против «Торонто» и «Оттавы» Егор становился первой звездой матча.

Всего Шарангович в 149 матчах НХЛ забросил 46 шайб и вышел на пятое место среди белорусов, когда либо выступавших в НХЛ. Он превзошел защитника Руслана Салея (45 голов в 916 матчах), а впереди Сергей Костицын (67) и Михаил Грабовский (125 голов).

После успешной игры с «Детройтом» Рафф так хвалил белоруса:

- Шарангович проделал хорошую работу. Его чтение игры на высоте, его бросок... Это пуля.

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