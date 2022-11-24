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Молдова направила жесткую ноту послу РФ

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  • 24.11.2022, 9:56
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Молдова направила жесткую ноту послу РФ

Российского представителя в Кишиневе вызвали «на ковер».

Министерство иностранных дел Молдовы вызвало российского посла из-за обстрелов энергетических объектов Украины. Ракетные удары страны-террористки привели к перебоям поставок электроэнергии в Молдове.

Об этом сообщил глава МИД Николае Попеску. По его словам, произошли массовые отключения света по всей стране, включая Кишинев.

Также Попеску сообщил, что без света осталось и министерство иностранных дел

«Атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины снова погрузили Молдову во тьму. Массовые отключения света по всей стране, включая Кишинев и здание МИД. Я дал поручение вызвать для объяснений посла России», — отметил он.

Как сообщил NewsMaker, представитель МИД Молдовы Даниэл Воде распорядился вызвать посла России в Молдове, чтобы выразить жесткий протест Кишинева против обстрела гражданской инфраструктуры в Украине, что привело к перебоям поставки электроэнергии. По его словам, ведомство уже направило распоряжение послам Молдовы, чтобы те сообщили партнерам о сложившейся ситуации.

«Молдова остается на стороне свободного мира, эту войну нужно остановить как можно быстрее», - заявил он.

По данным издания, 23 ноября около 14:30 в нескольких районах Молдовы произошли перебои с электроэнергией на фоне массированных российских атак по энергосистеме Украины. Читатели сообщали, что электричества нет в отдельных районах Кишинева, Комрате, Хинчештахе, Бельцах и районах Приднестровья. Через час энергоснабжение начало возобновляться.

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