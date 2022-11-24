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Стоял на балконе: под Киевом во время ракетной атаки РФ мужчине оторвало голову

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  • 24.11.2022, 15:43
  • 12,220
Стоял на балконе: под Киевом во время ракетной атаки РФ мужчине оторвало голову
Фото: Getty Images

Стали известны подробности массиованного обстрела региона.

В среду, 24 ноября, Россия нанесла и удар по Киевской области, не только по столице. В результате атаки РФ есть погибшие.

Во время брифинга УНН председатель Нацполиции Киевщины Андрей Небытов озвучил жуткие подробности вчерашнего обстрела региона.

«Один из погибших прямо на балконе стоял и смотрел. И обломком ему оторвало голову».

Глава полиции Киевской области отметил, что рассказывает об этом только для того, чтобы люди не игнорировали сигналы воздушной тревоги и понимали, что во время ракетного обстрела безопасно только в укрытиях.

Массированная ракетная атака РФ на Украину 23 ноября 2022

23 ноября Россия в очередной раз осуществила массированную атаку по Украине. Ракеты попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких областях, а также жилые дома.

Противовоздушная оборона Украины уничтожила пять беспилотников и 51 из почти 70 ракет, выпущенных по Украине.

Глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небытов сообщал, что в результате попадания ракеты в многоэтажный жилой дом в Вышгороде 23 ноября четыре человека погибли, 27 пострадали.

Позже глава КОВА Алексей Кулеба уточнил информацию. По его словам, в Киевской области в результате ракетной атаки России 23 ноября пострадали более 30 человек.

«35 пострадавших в результате массированных вражеских обстрелов. В Вышгороде - 31 человек. Пострадавшие в больницах, всем оказывается помощь», — сообщил Кулеба.

Он добавил, что в Чабанах один пострадавший и разрушен частный дом. В Глевахе - один человек пострадал. В Украинке - трое. Все под наблюдением медиков.

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