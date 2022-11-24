закрыть
24 ноября 2022, четверг, 17:24
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гитаристу «Крамбамбулі» и Pomidor/off вынесли новый приговор

  • 24.11.2022, 17:10
Гитаристу «Крамбамбулі» и Pomidor/off вынесли новый приговор
Владислав Плющев

Владислав Плющев уже отбывает два года в колонии.

Суд Фрунзенского района Минска рассмотрел новое дело гитариста групп «Крамбамбуля» и Pomidor/off Владислава Плющева, которого обвинили по трем статьям Уголовного кодекса. Ему назначили три года колонии и штраф в 9600 рублей с учетом предыдущего приговора, сообщает правозащитный центр «Весна».

В августе Плющева уже судили по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 188 (Клевета) и ст. 369 (Оскорбление представителя власти). Тогда суд приговорил музыканта к 2 годам колонии общего режима, конфискации автомобиля и штрафу в 6400 рублей.

На этот раз гитариста судили уже по трем уголовным статьям: ст. 188 (Клевета), ст. 369 (Оскорбление представителя власти) и ст. 179 (Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни).

С учетом предыдущего приговора ему назначили три года колонии и штраф в 300 базовых величин (9600 рублей) — именно столько запросило обвинение.

Правозащитники признали музыканта политзаключенным.

Владислав Плющев играл в группах «Крамбамбуля», ZET, Pomidor/off и Hasta la Fillsta.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Армия майданная против армии колхозной
Армия майданная против армии колхозной Юрий Бутусов
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко
На Западе предлагают радикальные решения вопроса Лукашенко «Ник и Майк»
Тревожный чемоданчик холуя
Тревожный чемоданчик холуя Артем Черников
Они все-таки вернутся, я верю
Они все-таки вернутся, я верю Ирина Халип