Гитаристу «Крамбамбулі» и Pomidor/off вынесли новый приговор 24.11.2022, 17:10

Владислав Плющев

Владислав Плющев уже отбывает два года в колонии.

Суд Фрунзенского района Минска рассмотрел новое дело гитариста групп «Крамбамбуля» и Pomidor/off Владислава Плющева, которого обвинили по трем статьям Уголовного кодекса. Ему назначили три года колонии и штраф в 9600 рублей с учетом предыдущего приговора, сообщает правозащитный центр «Весна».

В августе Плющева уже судили по двум статьям Уголовного кодекса: ст. 188 (Клевета) и ст. 369 (Оскорбление представителя власти). Тогда суд приговорил музыканта к 2 годам колонии общего режима, конфискации автомобиля и штрафу в 6400 рублей.

На этот раз гитариста судили уже по трем уголовным статьям: ст. 188 (Клевета), ст. 369 (Оскорбление представителя власти) и ст. 179 (Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни).

С учетом предыдущего приговора ему назначили три года колонии и штраф в 300 базовых величин (9600 рублей) — именно столько запросило обвинение.

Правозащитники признали музыканта политзаключенным.

Владислав Плющев играл в группах «Крамбамбуля», ZET, Pomidor/off и Hasta la Fillsta.

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