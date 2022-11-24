Венгрия поддержала вступление Швеции и Финляндии в НАТО 24.11.2022, 22:38

Об этом заявил премьер Венгрии.

Парламент Венгрии поддержит вступление Швеции и Финляндии в НАТО на первой сессии законодательного собрания в следующем году, заявил премьер-министр Виктор Орбан.

Об этом он объявил журналистам на брифинге в Словакии, где на него оказали давление, пишет Bloomberg. По словам источника издания EurActiv в НАТО, давление на Венгрию оказывали США. «Венгрия уступит сильному давлению США», — сказал он. Ранее венгерские официальные лица обещали поддержать вступление Швеции и Финляндии до конца года.

Венгрия — единственная страна, кроме Турции, которая еще не одобрила расширение НАТО. После вторжения России в Украину Финляндия и Швеция отказались от своего нейтрального статуса и подали заявку на вступление в НАТО. Страны даже выразили готовность разместить ядерное оружие альянса на своей территории.

Присоединение двух скандинавских стран к блоку находится на стадии ратификации союзниками. Летом все 30 союзников подписали протокол о вступлении Швеции и Финляндии, позволяющий им присоединиться к альянсу. Турция сперва была против вступления скандинавских стран в альянс, однако она отказалась от своих возражений после подписания трехстороннего меморандума. В июне после нескольких недель переговоров Анкара заключила сделку со скандинавскими странами и сняла вето с заявок.

Однако Турция все еще отказывается ратифицировать присоединение стран к альянсу, пока Швеция и Финляндия не выполнят свою часть договора — экстрадируют членов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Анкара едва ли одобрит вступление Швеции и Финляндии в НАТО до национальных выборов в июне 2023 года, сказал источник EurActiv в НАТО. Об этом же в начале ноября сообщало агентство Bloomberg. По словам источников издания, Эрдогану необходима поддержка националистов в преддверии президентских выборов, которые пройдут в июне следующего года. Своими требованиями выдать членов партии РПК он стремится консолидировать их голоса.

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