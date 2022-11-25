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«Российские материалы принципиально не используем»

  • 25.11.2022, 11:06
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«Российские материалы принципиально не используем»

Как салоны красоты справляются с кризисом.

Белорусы жалуются, что ассортимент бытовой химии и косметики в магазинах стал значительно меньше, чем раньше. В такой же ситуации оказались профессионалы из бьюти-сферы — либо нет продукции, с которой они работали годами, либо она заметно подорожала. Это означает, что они не могут в полной мере обслуживать своих клиентов. Работники этой сферы рассказали «Зеркалу», как выкручиваются в сложившейся ситуации и как повышение цен на материалы сказывается на стоимости услуг.

«Возможно, придется пользоваться фольгой «для курицы»

Более 10 лет Алина (имена героев в тексте изменены. — Прим. ред.) владеет и управляет салоном красоты в одном из крупных городов Беларуси. Стоимость его услуг не была очень низкой, находилась ближе к среднему ценовому сегменту, и рассчитывалась на айтишников, мелких бизнесменов. За годы удалось наработать большую клиентскую базу постоянных посетителей, они ходили к мастерам, которые трудились там с момента открытия.

— Чаще всего наши мастера использовали препараты для волос Wella и Schwarzkopf. Увы, они исчезли с нашего рынка из-за санкций. Переходили мы на итальянские материалы (с их наличием нет проблем), на востребованный у нас Matrix — не то. Есть выбор российских, но мы их принципиально не используем. Причем клиенты не хотят переходить на новые краски — не нравятся они им, просят вернуть те, что были раньше, — рассказала женщина.

Выход нашелся случайно. Одна из сотрудниц салона уехала жить в Европу, с Алиной она договорилась о том, что будет закупать и пересылать в Беларусь «химию» для волос фирм Wella и Schwarzkopf. Стоимость посылок небольшая, за счет этого таможенные сборы получателю платить не надо, товар подпадает под категорию «для собственных нужд».

— Препараты в Европе в такую же цену, как были в Беларуси. Но вот за счет логистики товар получается дороже. На месте мы покупаем расходники, но они намного дороже, чем раньше. Например, за одноразовые полотенца мы платили 27−28 рублей, сейчас — 40. Трудно найти перчатки, фольгу, да и дорогая она стала.

— Но если с расходниками будет еще большая беда, возможно, придется пользоваться фольгой «для курицы». Хотя я стараюсь этого не допустить — делаю запасы. Иногда даже из оборота деньги достаю, чтобы закупиться на будущее.

Оказывается, в принципе, это делать можно, но пищевая фольга гораздо тоньше, чем та, что используется для окраски волос, к тому же она рулонная, ее придется резать, а для одной окраски понадобится 100−200 кусочков.

По сравнению с началом года стоимость покраски в салоне выросла на 20−30%, стрижка тоже подорожала, но не сильно — на 2−3 рубля. Клиентов стало меньше примерно на 30%, но не из-за подорожания услуг, а потому что уезжают из страны.

— Многие из оставшихся экономят деньги, например, ходят к нам реже на покраску отросших корней. Они 1−2 раза абы чем дома сами покрасятся, а потом приходят к мастеру, чтобы тот выровнял цвет.

«Еще недавно был хороший выбор, но все пропало как-то резко»

Минчанка Алена — мастер по маникюру, она работает у себя дома, из-за чего ей не надо платить за аренду. Кроме того, она не платит налоги, это позволяет ей не повышать цену на услугу с 2020 года — за маникюр с покрытием (без дизайна) клиентки платят 35 рублей. Конечно, Алена рискует из-за того, что работает по-черному, однако она «обезопасила» себя тем, что не обслуживает новых посетительниц — хватает постоянных, которые ходят каждый месяц и меньше их не становится.

Мастер отметила, что перерывов в своей работе из-за проблем с материалами она не делала — у нее всего хватает. Правда, некоторые расходники, с которыми она работала и покупала их в розничных магазинах, исчезли и подорожали, их пришлось заменить на другие.

— Раньше я использовала съемные файлы для пилочек и режущие инструменты украинской марки Staleks, сейчас их купить нереально. Конечно, где-то еще остались остатки неходовых позиций, но и на них цены поднялись. Нашла альтернативу сменным файлам, заменив их на одноразовые пилки, — рассказала Алена.

Девушка говорит, что пыталась найти нужный товар на Wildberries, но цены там отпугнули — они выросли в два раза. Она заметила, что подорожали российские фрезы: стоили около четырех рублей, а сейчас — семь, поэтому она перешла на белорусские, которые стоят 2−4 рубля. Твердосплавные фрезы, которые служат долго, тоже поднялись в цене: были в среднем по 14 рублей, а сейчас — 17−23 рубля. С гель-лаками дефицита нет, но стоимость их тоже подросла.

— Я всегда раньше покупала расходники большими упаковками. Сейчас решила пополнить запасы, а мне сказали, что я опоздала на полгода. Я наблюдала за ассортиментом, еще недавно был хороший выбор, но все пропало как-то резко.

«До последнего сдерживали цены на услуги, но все же пришлось это сделать»

Маргарита совмещает две работы: она — стилист по волосам и администратор в салоне красоты, который находится в спальном районе Минска, цены за услуги там средние.

— С 24 февраля (начало войны в Украине. — Прим. ред.) все поставщики сразу же подняли цены на 30%. Даже подорожал товар, который был у них по старым ценам, а также на краситель, который приходит из складов России — Matrix L’Oréal. Так они подстраховали себя. Сейчас цены они по копейкам повышают, — рассказала собеседница.

Девушка говорит, что сейчас непросто найти парикмахерскую фольгу — некоторые поставщики перестали ее привозить, другие очень сильно подняли цены. Лаки и пены для волос подорожали примерно на 25−30%. Из-за этого салон стал заказывать их меньше, ищет альтернативу. Подорожали гель-лаки и базы для ногтей.

— Несмотря на то, что вытворяли поставщики, наш салон до последнего старался сдерживать цены на услуги, но летом все же пришлось это сделать. Стрижки подорожали на 2−3 рубля, на остальные услуги цены увеличились до 30%.

К примеру, мужская стрижка раньше стоила 23 рубля, а сейчас — 25 рублей, женская стрижка на короткий волос с 25 рублей подорожала до 30 рублей. Окраска корней без тонировки обходилась 75 рублей, сейчас — 85 рублей. Маникюр с долговременным покрытием был 54 рубля, сейчас — 60 рублей.

— Кто-то из клиентов отсеялся, но небольшая часть, поэтому провала нет. Люди продолжают приходить к нам, но играет роль и сезонность: в октябре меньше посетителей, в декабре — больше. Но считать посетители начали больше — перед тем как записаться, обязательно уточняют цену.

В феврале Маргарита думала, что у нее, как у стилиста по волосам, работы не будет. Но летом было много свадеб и много заказов. Цены на свои услуги она немного подняла, но это было запланировано еще в январе.

Перешли на дешевые аналоги

В минской студии красоты Светлана и ее коллеги оказывают услуги по наращиванию и ламинированию ресниц, делают красивые брови. Для работы им нужны ресницы, клей, одноразовые расходники (простыни, патчи, микробраши, шапочки, щеточки), краска и хна для бровей, препараты для подготовки бровей и ресниц к работе (обезжириватель, праймер).

— Купить их в Беларуси сейчас можно, однако много марок ушло с нашего рынка, вместо них появились дешевые аналоги. Кроме этого, цены с февраля этого года на материалы очень поднялись. Например, палетки ресниц с 25 рублей резко возросли до 40−50 рублей, клей с 25−30 рублей поднялся до 50−60 рублей, — рассказала девушка.

Светлана говорит, что в студии попробовали использовать дешевые аналоги, оказалось, по качеству они не уступают, даже иногда лучше. Поэтому руководство студии решило перейти на них.

— Единственное, на что цены очень поднялись и не падали, это составы для ламинирования ресниц. Они производятся и привозятся из Италии. Вынуждены были остаться на них, потому что аналогов на рынке не нашли.

По наблюдениям Светланы, в 2022 году некоторые мастера прекратили работу из-за подросших налогов, стоимости аренды, цен на материалы и оттока клиентов.

— В этом феврале и марте у нас незначительно уменьшилась прибыль, но сейчас мы выровнялись. В общем, мы сохраняем оптимизм и намерены пережить кризис.

«Сейчас вообще ничего недоступно»

Минчанка Марина визажист, она работает не только в Беларуси. Благодаря тому что работа позволяет ей бывать в Европе, практически всю косметику она закупает только там.

— Я работаю с профессиональными материалами люкс сегмента, они у нас почти не представлены. Раньше если что-то и находилось, то цена отличалась на 20−30 долларов. Причем разница еще больше, если у европейского продавца акции и скидки. А еще можно оформить Tax Free. Но сейчас вообще ничего недоступно.

По словам Марины, заказы у нее есть, но многих постоянных обеспеченных клиентов она потеряла — люди переехали в другие страны.

— У многих значительно упал доход. Если раньше меня приглашали ежедневно без привязки к торжествам, то сейчас заказывают только для каких-то исключительных мероприятий. Поэтому цены на услуги я не поднимала, они начинаются от 60 долларов. Но теперь я беру предоплату за бронь дат.

«Нашли обходные пути: груз из Европы везут сперва в Казахстан, а оттуда в Беларусь»

Алла работает в компании, которая ввозит итальянские материалы для окраски волос, а также расходники. Женщина говорит, что в конце февраля поставки продукции в Беларусь прекратились из-за санкций, но «окно» было около трех недель, потом товар начали завозить снова.

— Наш директор нашел обходные пути. Используем серые схемы: теперь наш груз из Европы везут сперва в Казахстан, а оттуда — в Беларусь. Благодаря этому у нас все есть, правда, из-за дополнительных кругов на доставку цены стали значительно выше, — сообщила Алла.

По сведениям женщины, раньше для ИП и фирм отпускная цена 500-граммовой банки пасты или порошка для мелирования была 18 рублей, а сейчас — 46 рублей. А в магазинах ее стоимость около 60 рублей. Старая цена литра шампуня — 10 рублей, сейчас — 15 рублей. Тюбик краски был 11,5 рубля, сейчас — 12,35 рубля, а в магазине он стоит 17 рублей.

— Несмотря на то что товар есть, у нас появились новые ограничения. К нам на обучение приходят парикмахеры: учим их, как правильно использовать наши материалы. Так вот, если раньше я могла взять со склада без оплаты какой угодно продукт, чтобы показать его в действии мастерам, то сейчас нельзя этого делать. Показываю на модели только в том случае, если его оплатили.

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