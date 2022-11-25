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ВСУ срочно обратились к военным РФ и объяснили, как сдаваться в плен

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  • 25.11.2022, 20:09
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ВСУ срочно обратились к военным РФ и объяснили, как сдаваться в плен

Среди сдающихся в плен россиян фиксируется полное незнание и непонимание правил войны.

В последнее время увеличилось количество случаев, когда россияне массово сдаются в украинский плен. Однако часть военных РФ не знает правил международного гуманитарного права.

Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

Среди сдающихся в плен россиян фиксируется полное незнание и непонимание правил войны, а именно международного гуманитарного права. Именно поэтому личному составу РФ приходятся основные пункты в отношении плена.

«Быть военнопленным для российских военных означает, что личный состав ВСУ занимается физическим контролем над ними. Если под прикрытием сдачи в плен открывается огонь по украинским военным, а именно происходит симулирование капитуляции, это классифицируется как вероломство и военное преступление», - говорится в заявлении.

Военные сообщают, что подобные действия приводят к уничтожению симулянтов. Чтобы сдаться в плен Вооруженным силам Украины нужно знать только два четких правила.

«Надо четко выразить свое желание сделать это. Поднять руки и воскликнуть сдающуюся фразу. Не надо проявлять враждебные действия и не нужно держать в руках оружие», - добавили военные.

Россиянам объясняют, что нужно выполнять все команды ВСУ и не сопротивляться. Если россияне хотят сдаться вместе с техникой, то нужно развернуть ствол танка или БМП в противоположную ВСУ сторону.

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