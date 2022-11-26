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«Это будет побоище»: что ждет оккупантов при вторжении из Беларуси

  • 26.11.2022, 12:26
«Это будет побоище»: что ждет оккупантов при вторжении из Беларуси

РФ готовит новый поход на Киев с севера.

Россия может повторить свой провалившийся поход на Киев со вторжением с территории Беларуси. Такой сценарий прорабатывает Генштаб РФ. Об этом рассказал в интервью журналистке Юлии Латыниной в YouTube известный российский правозащитник, лидер организации Gulagu.net Владимир Осечкин, ссылаясь на информированный источник в военном руководстве РФ.

«Мы получили письмо несколько дней назад от человека, который имеет прямое отношение к Генштабу Минобороны. Рассматривается план вторжения со стороны Беларуси», - рассказал правозащитник.

Он отметил, что после бегства российской армии украинцы выстроили очень серьезную оборонительную линию на границе с Беларусью, призванную сдержать повторное наступление агрессора. Это, в том числе, минные поля. И разминировать их Генштаб РФ планирует телами своих солдат, уверяет Осечкин.

«Они приготовили огромное количество заключенных как раз для того, чтобы они шли напрямую, пробивая собой дыру в этой карте минных полей, расчищая дорогу для техники», - объяснил он.

Правозащитник также уточнил, что в Беларусь перебрасываются профессиональные десантники, которых ранее вывели из правобережной части Херсонщины. Вероятно, именно их планируют использовать в качестве основной наступающей силы.

«У них либо пан, либо пропал… Это повторная вторая волна вторжения, молниеносный бросок, чтобы взять Киев… Если они действительно пойдут в нахрап, такой вал людей, это будет самое кровавое побоище за всю историю 21 века», - сообщил Осечкин.

Он уточнил, что после публикации письма источника в Генштабе ВС РФ начались серьезнейшие проверки. Спецслужбы ищут источник утечки. И это, с его слов, косвенно подтверждает достоверность предоставленных сведений.

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