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Матеуш Моравецкий: В войне, спровоцированной Россией, может быть только один исход

  • 26.11.2022, 19:18
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Матеуш Моравецкий: В войне, спровоцированной Россией, может быть только один исход

В Киеве состоялась встреча «Люблинского треугольника».

26 ноября, в столице Украины Киеве, состоялась встреча «Люблинского треугольника». В ней приняли участие главы правительств Польши, Украины и Литвы – Матеуш Моравецкий, Денис Шмыгаль и Ингрида Шимоните, передает «Польское радио».

«Мы обсудили текущие проблемы и вызовы, подписали совместную декларацию, в которой согласовали ряд наших позиций», – сообщил премьер-министр Украины.

Премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий на встрече отметил, что «Европа слишком поздно увидела угрозу со стороны России, поэтому сегодня мы не можем тянуть с оказанием помощи Украине. Эта война закончится, когда будет восстановлен каждый дом, каждая школа, каждая больница и каждая дорога».

Фото: twitter.com/Denys_Shmyha

А также добавил: «В войне, спровоцированной Россией, может быть только один исход: либо выиграет Украина, либо проиграет вся Европа».

В декларации стороны подтвердили свою готовность активизировать обсуждение в рамках НАТО вопроса о приглашении Украины к переговорам о вступлении в НАТО в связи с предстоящим Вильнюсским саммитом, который состоится 11-12 июля 2023 года, подчеркнули важность дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине, а также подтвердили дальнейшее участие в восстановлении Украины.

Также была поддержана идея начать переговоры о вступлении Украины в Европейский союз, как только Европейская комиссия одобрит положительную оценку выполнения рекомендаций по заявке на членство.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий возложил символический венок к памятнику жертвам голодоморов. Сегодня, 26 ноября, в Украине вспоминают жертв голодоморов 1921-22, 1932-33 и 1946-47 годов.

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