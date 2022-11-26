Раскрыта главная военная тайна Кремля
- Игорь Эйдман
- 26.11.2022, 20:50
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Путин проболтался.
Путин проболтался, выдал свою главную военную тайну, рассказал чиновницам, сыгравшим роль солдатских матерей, что периодически звонит на фронт солдатам.
- Когда я с ними иногда говорю, - я по телефону с некоторыми говорю, напрямую с ребятами прямо, - во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня. Тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были.
Вот оказывается, как Путин российской армией командует - непосредственно по телефону. Звонит прямо на передовую солдатам, интересуется настроением, отдаёт приказы. Гениальное решение, только великий полководец мог до этого додуматься.
Но вначале Путину, наверное, приходится доставать номера телефонов военнослужащих. А как это сделать? Солдатам телефоны неположены. В министерстве обороны их знать не могут. Правильно - матери должны знать, солдаты же им звонят.
Приходится Путину выходить инкогнито из Кремля в поиске одиноких солдатских матерей.
- Тётя, тебя как зовут.
- Мария Петровна.
- А твоего сына уже призвали?
- А то, вот белую «Ладу» ждём.
- А дай номер телефона.
- Мой?
- Да кому ты, старая, нужна - сына.
- Ну вот, пожалуйста, зовут Пашка.
- Алё, это Пашка?
- Я, я, а кто говорит? (голос пробивается сквозь звуки взрывов).
- Я Путин, как настроение, как отношение к делу?
- Ах это ты гад меня сюда послал, иди ты на х... (фраза обрывается взрывом прилетевшей мины).
А если серьёзно, дедушка непросто врёт, у дедушки деменция, он заговаривается.
Игорь Эйдман, Facebook