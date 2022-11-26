Антон Геращенко: Макея могли отравить 11 26.11.2022, 22:04

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Владимир Макей

Политические процессы в Беларуси ускоряются.

Велика вероятность того, что глава лукашенковского МИД Владимир Макей умер не своей смертью, его могли отравить, пишет советник главы МВД Украины Антон Геращенко в Telegram:

— Отравить, чтобы ослабить Лукашенко и захватить власть.

Советник главы МВД Украины считает, что топ-чиновника в Беларуси не может быть просто случайностью:

— Думаю, его смерть может существенно ускорить все политические процессы в Беларуси.

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