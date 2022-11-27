Тарас Березовец: Лукашенко шокирован и показываться на публике не хочет

Тарас Березовец: Лукашенко шокирован и показываться на публике не хочет7
- 27.11.2022, 21:47
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Смерть Макея стала для диктатора внезапной.
Лукашенко был как никогда лаконичен в соболезнованиях в связи со скоропостижной смертью главы своего МИД Владимира Макея, отметил в Telegram украинский журналист Тарас Березовец:
— Отсюда выводы:
1) Никакого видеообращения, как это бывает в таких случаях, нет. Вероятно, диктатор глубоко шокирован новостью о смерти своего ближайшего министра и показываться на публике не хочет.
2) Нет никаких подробностей от чего скончался Макей. Что само по себе странно.
3) Смерть была внезапной, о чем свидетельствует последняя фраза.