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Пионтковский: Жизнь Лукашенко висит на волоске

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  • 28.11.2022, 14:12
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Пионтковский: Жизнь Лукашенко висит на волоске
Андрей Пионтковский

Макея, видимо, просто отравили.

Российский оппозиционер, публицист и политический деятель Андрей Пионтковский назвал внезапную кончину министра иностранных дел Беларуси акцией Москвы, учитывая то, что накануне американские разведчики сообщили о намерениях Кремля физически устранить Лукашенко.

«Я почти уверен, что устранение Макея – это акция Москвы», – заявил эксперт в эфире FREEDOM.

В ходе беседы публицист привел историческую параллель: в далеком 1948 году Сталин решил навести порядок в Чехословакии и первым делом организовал убийство министра иностранных дел Масарика. «Его выбросили из окна в Министерстве иностранных дел. Но Макея, видимо, просто отравили», – отметил Пионтковский.

По мнению эксперта, та решимость, с которой Кремль пошел на акцию по устранению Макея, указывает на то, что данные американских спецслужб базируются на очень серьезных источниках, именно поэтому жизнь белорусского диктатора Александра Лукашенко сегодня действительно висит на волоске, считает эксперт.

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