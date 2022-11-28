Цена нефти обвалилась до минимума с прошлого года 4 28.11.2022, 18:54

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Стимость нефти упала из-за вспышки COVID-19 в Китае.

Цена на нефть упала до минимума с декабря 2021 года из-за новой вспышки COVID-19 в Китае. Стоимость барреля марки Brent в моменте опустилась на 3,6% к отметке предыдущего закрытия, до $80,6.

На выходных в Китае — основном импортере сырой нефти в мире — резко увеличилось количество зараженных коронавирусом. В субботу в стране выявили больше 39 000 заболевших за сутки — это рекорд для Китая за все время пандемии. До этого в стране вновь ввели жесткие карантинные ограничения.

Спрос на нефть в Китае снижается из-за ковидных ограничений, сказал агентству Фэнлей Ши, директор подразделения S& P Global Commodity Insights по рынку нефти Большого Китая.

«Очевидно, что жесткие ограничения в Китае в течение некоторого времени влияли на их потребительские и деловые настроения, и постоянное падение ВВП Китая продолжается уже более года и ожидается в дальнейшем», — заявил агентству Reuters исполнительный директор K2 Asset Management Джордж Бубурас.

Вчера в Китае прошли самые масштабные с 1989 года протесты в крупнейших городах против ограничений. Демонстрации в Пекине и Шанхае и других городах также спровоцировали массовую распродажу сырьевых товаров, пишет Bloomberg. Редкое проявление неповиновения вызывает угрозу репрессий со стороны правительства. По данным аналитической компании Kpler, спрос на нефть в Китае в среднем может составить 15,11 млн баррелей в день в этом квартале по сравнению с 15,82 млн баррелей год назад.

Цены на нефть постепенно снижаются с начала ноября из-за рисков замедления экономики Китая, а также на фоне обсуждений потолка цен на российскую нефть странами Евросоюза. Вдобавок вчера США предоставили нефтяному гиганту Chevron лицензии на возобновление добычи нефти в Венесуэле. Три года назад компания остановила все буровые работы из-за санкций.

В целом с 4 ноября фьючерс на Brent подешевел на 17%, за тот же период срочный контракт на WTI упал в цене на 25%.

При этом российская нефть торгуется с дисконтом к Brent в размере $25, писал ранее Reuters. По данным агентства Argus Media, на прошлой неделе нефть сорта Urals в портах Новороссийска и Приморска отгружалась по цене $52 за баррель. Агентство Platts, которое входит в S&P Global, также зафиксировало в четверг цену в $52 за баррель в порту Приморска, сообщили Bloomberg люди, знакомые с ситуацией.

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