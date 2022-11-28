Кондратьева оставили руководить футбольной сборной Беларуси 1 28.11.2022, 19:15

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При нем сборная Беларуси бьет антирекорды и не может победить.

62-летний Георгий Кондратьев продолжит возглавлять национальную сборную Беларуси. Об этом стало известно сегодня, 28 ноября, после заседания исполкома Белорусской федерации футбола.

— В заключительной части заседания участникам были представлены доклады главных тренеров национальных мужской и женской сборных Георгия Кондратьева и Юрия Малеева. Исполком принял выступление Георгия Петровича и Юрия Ивановича к сведению. Специалисты продолжат работу с главными командами страны, — сказано в пресс-релизе.

При этом нет никакой информации, на какой срок рассчитано сотрудничество. И, главное, в чем причина провалов команды.

Напомним, что белорусы не могут победить в 13 официальных матчах подряд. Подопечные Кондратьева заняли последнее место в Лиге наций в дивизионе «С», оказавшись позади Казахстана, Азербайджана и Словакии.

А перед этим наша сборная финишировала последней в отборочной группе к чемпионату мира 2022 года. Кондратьев сменил Михаила Мархеля после разгромного поражения от Бельгии (0:8). Но с новым главным тренером белорусы только проигрывали в официальных матчах отборочного цикла, превзойдя антирекорд 1997 года.

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