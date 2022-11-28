В Курской области матерям погибших оккупантов власти подарили торт и полотенца 5 28.11.2022, 21:09

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Фотофакт.

Власти Курской области подарили матерям погибших на войне против Украины российских оккупантов полотенца и торт.

Об этом сообщает «Дождь».

Вручение таких «подарков» матерям инициировал местный чиновник Сергей Коростелев.

«В преддверии празднования Дня матери глава Льговского района Сергей Коростелев встретился с матерями погибших военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции (в войне России против Украины — ред.)», — говорится в сообщении администрации района Курской области.

Кроме набора полотенец, глава Льговского района подарил матерям погибших торт.

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