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В Курской области матерям погибших оккупантов власти подарили торт и полотенца

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  • 28.11.2022, 21:09
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В Курской области матерям погибших оккупантов власти подарили торт и полотенца

Фотофакт.

Власти Курской области подарили матерям погибших на войне против Украины российских оккупантов полотенца и торт.

Об этом сообщает «Дождь».

Вручение таких «подарков» матерям инициировал местный чиновник Сергей Коростелев.

«В преддверии празднования Дня матери глава Льговского района Сергей Коростелев встретился с матерями погибших военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции (в войне России против Украины — ред.)», — говорится в сообщении администрации района Курской области.

Кроме набора полотенец, глава Льговского района подарил матерям погибших торт.

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