Путин и Медведев замолчали о ядерном оружии после предупреждения из Китая 29.11.2022, 0:16

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Агрессивная риторика высшего руководства России неожиданно смолкла.

Агрессивная риторика высшего руководства России, грозившего миру первым с Хиросимы применением ядерного оружия в военном конфликте, неожиданно смолкла, пишет The Moscow Times.

После того, как о недопустимости ядерных угроз заявили премьер Китая Ли Кэцян, а затем и председатель КНР Си Цзиньпин, ни президент Владимир Путин, ни замглавы Совбеза Дмитрий Медведев не проронили ни слова о возможном использовании арсенала, доставшегося России в наследство от СССР.

О готовности использовать «все имеющиеся средства» для защиты оккупированных территорий Украины Путин сообщил 21 сентября, объявляя о массовой мобилизации. Он пригрозил западным странам «розой ветров», которая может «развернуться» в их сторону.

«Это не блеф», - заверял Путин, а спустя месяц провел учения стратегических «Гром-2022», де-факто имитируя начало мировой ядерной войны.

Медведев 27 сентября заявил, что Россия «вправе применить ядерное оружие, если это будет необходимо», и спрогнозровал, что если это сделать «против украинского режима», НАТО «не станет вмешиваться». «Ведь безопасность Вашингтона, Лондона, Брюсселя для Североатлантического альянса гораздо важнее», - пояснял Медведев.

1 ноября, за девять дней до сдачи Херсона, Медведев заявлял, что «отторжение» российских территорий является основанием для применения пункта ядерной доктрины, допускающего удар по врагу.

Но затем Кремль словно проглотил язык после того, как ядерная бравада вызвала и возмущение ключевого соседа — Китая.

На саммите АСЕАН 10-13 ноября глава китайской делегации премьер Ли Кэцян выступил с критикой ядерной риторики назвал «безответственными» угрозы применения ядерного оружия, рассказал The Wall Street Journal высокопоставленный американский чиновник, знакомый с выступлением, которое проходило за закрытыми дверями.

«Мистер Ли довольно много говорил о политике Китая в отношении Украины с четким акцентом на суверенитет, безответственность ядерных угроз и необходимость гарантировать, что ядерное оружие не будет использовано тем способом, как некоторые намекали», — рассказал источник WSJ.

Спустя несколько дней «несогласие с применением ядерного оружия в Украине» высказали на встрече в рамках саммита G20 Си Цзиньпин и президент США Джо Байден.

Хотя Путин одержим неоимпериалистическими мечтами о месте России в Европе, на деле его политика ведет увеличению зависимости от Китая вплоть до вассальной, пишет в статье для Foreign Affairs Александр Габуев, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир.

Если во времена СССР Москва рассматривала Пекин как «бедного брата», то теперь изолированный и ослабленный Кремль неотвратимо скатывается на роль «младшего партнера» КНР, отмечает Габуев.

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