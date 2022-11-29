Беларусь покинула культовая преподаватель лицея БГУ 1 29.11.2022, 9:56

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Марина Козловская

По информации СМИ, решение было принято из-за политического давления.

Преподаватель белорусской литературы Марина Козловская покинула Беларусь, когда возникла угроза ее свободе. «Все 18 лет у меня было ощущение, что я дома, я на своем месте», — написала она в щемящем прощальном посте.

Марина Козловская была не просто популярной, а культовой преподавательницей лицея Белорусского государственного университета. «Педагог от Бога, влюбленная в белорусскую литературу», — говорят о ней выпускники учреждения.

Причин увольнения и выезда из страны Козловская не называет. Она пока ограничилась постом в «Фейсбуке» и не разговаривает со СМИ.

Друзья говорят, что это результат политического давления.

«С ее болезнью она понимала, что в тюрьме без лекарств она не выживет, а так, может, и переживет этих упырей», — сказала «Нашай Ніве» ее подруга.

«Лицей БГУ начался для меня, когда мне было пятнадцать. Начался случайно, как и все судьбоносные события, — написала Марина Козловская у себя в фейсбуке. — По всем законам логики я не должна была поступить, но поступила, должна была вылететь после первой сессии, но не вылетела.

Лицей действительно научил меня учиться и задал высоту, которой я годами измеряла свою жизнь.

Одно из моих самых заветных мечтаний — вернуться работать в лицее. Это сбылось, хотя и не сразу.

И все последующие 18 лет у меня было ощущение, что я дома, я на своем месте, я делаю в жизни что-то действительно значимое и осмысленное, вкладываясь в будущее страны, которую люблю. Это давало ощущение наслаждения от наставничества, каким бы трудным временами оно ни было, радости встречи с людьми, которых я люблю и с которыми мне посчастливилось проживать жизнь вместе.

Думаю, что никогда не смогла бы сама отказаться от всего этого. Но пришлось.

Дорогие коллеги, спасибо вам большое, что все эти годы вы учили, подсказывали, помогали, сопереживали и поддерживали. Для меня радостью и гордостью было работать с вами. Берегите себя.

Дорогие дети, мне очень жаль, что наши разговоры о литературе окончены. Но это не значит, что вы не можете читать, думать, обсуждать, любить и расти над собой. Никто не может вам этого запретить. И у вас все еще есть выручай-комната.

Дорогие выпускники, вскоре мне очень понадобится ваша помощь. Надо только немного привыкнуть к моему новому положению.

Что же, как бы ни было больно, жизнь продолжается. К сожалению, не в Беларуси. Но я обязательно вернусь. Будзьма!» — подводит итог Марина Козловская.

«Твои дети — лучшие! Так работать с человеческими душами — высочайшее мастерство».

«Встречаюсь периодически с вашими учениками и знаю, как они гордятся тем, что вы были их Учителем!»

«Конец эпохи… спасибо вам за вас!»

«Спасибо за один из самых ценных уроков, которые остались у меня из лицейской жизни!»

«Я очень благодарна вам за те годы в Лицее, и знаю, что у вас все получится, что бы вы ни задумали!» — так откликнулись на новость ее бывшие ученики и коллеги.

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