Минчанка поговорила по телефону с сестрой, а через полчаса мошенники забрали у нее все деньги
- 29.11.2022, 10:09
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Женщина знала об уловках аферистов, но все равно попалась.
Во Фрунзенское РУВД обратилась пенсионерка, которая для спасения попавшей в аварию сестры передала мошенникам 3000 долларов, 900 евро и 1000 рублей.
По домашнему телефону ей сообщили, что ее сестра, проживающая в Гродненской области, переходила дорогу в неустановленном месте и спровоцировала ДТП. Девушке, которая была водителем автомобиля, срочно необходима дорогостоящая операция. Чтобы избавить родственницу от ответственности, необходимо передать крупную сумму.
Женщина рассказала, что знала о таком способе мошенничества, однако испугалась за сестру, хотя и разговаривала с ней полчаса назад, но не смогла вовремя распознать обман.
Милиция в очередной раз предупреждает, что при таких звонках нужно прекратить разговор и позвонить в милицию.