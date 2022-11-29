НАТО рассматривает передачу Украине истребителей МиГ-29 и F-16 29.11.2022, 14:28

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Без таких мер воздушная война и дальше будет идти в пользу Путина.

Лидеры НАТО вновь рассматривают идею о предоставлении Украине истребителей МиГ-29 и американских F-16, от которой отказались в начале полномасштабной российской агрессии, сообщило агентство Bloomberg.

Как пишет в своей колонке для агентства американский отставной адмирал Джеймс Ставридис, на фоне массированных ракетных атак со стороны РФ Запад должен увеличить свою поддержку украинских усилий по противовоздушной обороне.

Ставридис предполагает, что Украина может получить еще больше высокотехнологичных ракетных комплексов класса «воздух-поверхность», системы Patriot и, возможно, тактические истребители.

«Лидеры в столицах стран НАТО также пересматривают идею, от которой отказались в первые дни войны: предоставить либо истребители МиГ-29 советских времен (поляки предложили передать их украинцам), либо даже излишки американских F-16 — простой в освоении многоцелевой истребитель», — пишет он.

Ставридис подчеркнул, что без таких мер воздушная война и дальше будет идти в пользу Путина.

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