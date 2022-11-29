Латвия призвала разрешить Украине бить по военным объектам на территории РФ 5 29.11.2022, 22:21

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Об этом глава МИД Латвии заявил на полях встречи министров иностранных дел НАТО в Бухаресте.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс считает, что Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам на территории России, поскольку защищает свою критическую инфраструктуру.

Cлова Ринкевичса приводит Bloomberg.

«Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов, откуда проводятся эти операции (удары по инфраструктуре Украины)», - сказал он на полях встречи министров иностранных дел НАТО в Бухаресте.

Глава латвийского МИД добавил, что члены Альянса «не должны бояться» эскалации.

Ринкевичс отметил, что некоторые другие государства-члены НАТО также считают, что Украина не должна иметь ограничений в использовании оружия. Но именно отдельные государства в конечном итоге принимают решение о поставках Киеву того или иного оружия.

Как известно, США не накладывали прямых ограничений на то, как Украина должна использовать полученное оружие, но до сих пор отказывались отправлять вооружение с достаточным радиусом действия - например, ATACMS с дальностью до 300 километров, - для нанесения ударов по территории России.

Такой шаг администрация Джо Байдена считает возможным поводом к эскалации российско-украинской войны или же ее распространение на территорию НАТО.

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