США в пятницу представят новый стратегический бомбардировщик 4 29.11.2022, 22:48

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Впервые за 34 года.

В пятницу, 2 декабря, в США представят новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider.

Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер.

«В эту пятницу министр обороны Ллойд Остин примет участие в презентации новейшего стратегического бомбардировщика B-21 Raider в Палмдейле в Калифорнии», - сказал Райдер.

ВВС США готовятся представить миру стратегический бомбардировщик нового поколения впервые за 34 года. Выкат предшественника B-21 - самолета B-2 Spirit - произошел в ноябре 1988 года. Первый полет B-2 совершил в июле 1989 года.

Ожидается, что B-21 Raider поднимется в воздух в 2023 году, через несколько месяцев после выкатки. В 2019 году командование ВВС США планировало, что новый бомбардировщик поднимется в воздух не позднее декабря 2021 года. В последствии эта дата неоднократно переносилась.

Первым местом дислокации бомбардировщиков B-21, как ожидается, станет авиабаза ВВС США Эллсуорт в Южной Дакоте. Затем они будут перемещены на авиабазы Уайтмэн (штат Миссури) и Дайс (штат Техас).

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