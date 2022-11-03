Киевляне: Лукашенко — крыса 22 3.11.2022, 11:51

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Разделяют ли украинцы белорусов и диктаторский режим.

Официальные опросы показывают, что все меньше украинцев положительно или хотя бы нейтрально относятся к белорусам. Так ли это на самом деле?

Уличные опросы на улицах Киева показывают, что большинство украинцев все-таки понимает, что белорусов и диктаторский режим нужно разделять.

«Лукашенко — крыса и подстилка дьявола», — считают жители украинской столицы.

Видео опроса вы можете посмотреть по ссылке.

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