Киевляне: Лукашенко — крыса

Киевляне: Лукашенко — крыса22
- 3.11.2022, 11:51
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Разделяют ли украинцы белорусов и диктаторский режим.
Официальные опросы показывают, что все меньше украинцев положительно или хотя бы нейтрально относятся к белорусам. Так ли это на самом деле?
Уличные опросы на улицах Киева показывают, что большинство украинцев все-таки понимает, что белорусов и диктаторский режим нужно разделять.
«Лукашенко — крыса и подстилка дьявола», — считают жители украинской столицы.
Видео опроса вы можете посмотреть по ссылке.