Генштаб ВСУ озвучил колоссальные потери армии РФ с начала нападения на Украину 6 30.11.2022, 11:17

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За минувшие сутки РФ потеряла полтысячи солдат.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 88 880 своих военных, за минувшие сутки — 500.

Такие данные по состоянию на утро среды, 30 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Танки — 2914 (+3)

Боевые бронированные машины — 5872 (+6)

Артиллерийские системы — 1902 (+1)

реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 395 (+0)

Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 210 (+1)

Самолеты — 280 (+0)

Вертолеты — 261 (+0)

Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1562(+7)

Крылатые ракеты — 531 (+0)

Корабли/катера — 16 (+0)

Автомобильная техника и автоцистерны — 4429(+6)

Специальная техника — 163 (+0)

Россия напала на Украину 24 февраля. 30 ноября — 280-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.

За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.

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