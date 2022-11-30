Генштаб ВСУ озвучил колоссальные потери армии РФ с начала нападения на Украину

Генштаб ВСУ озвучил колоссальные потери армии РФ с начала нападения на Украину6
- 30.11.2022, 11:17
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За минувшие сутки РФ потеряла полтысячи солдат.
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 88 880 своих военных, за минувшие сутки — 500.
Такие данные по состоянию на утро среды, 30 ноября, обнародовал Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Танки — 2914 (+3)
Боевые бронированные машины — 5872 (+6)
Артиллерийские системы — 1902 (+1)
реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 395 (+0)
Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 210 (+1)
Самолеты — 280 (+0)
Вертолеты — 261 (+0)
Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1562(+7)
Крылатые ракеты — 531 (+0)
Корабли/катера — 16 (+0)
Автомобильная техника и автоцистерны — 4429(+6)
Специальная техника — 163 (+0)
Россия напала на Украину 24 февраля. 30 ноября — 280-й день полномасштабной войны. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине. Ракетные удары РФ по всей территории страны продолжаются и сейчас, оккупанты атакуют гражданские объекты.
За это время Кремль менял цели войны в Украине несколько раз.