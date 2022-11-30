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ВСУ бьют россиян на Кинбурнской косе

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  • 30.11.2022, 12:56
  • 4,680
ВСУ бьют россиян на Кинбурнской косе

У украинской армии есть стратегия по освобождению этого участка Николаевской области.

ВСУ работают над освобождением Кинбурнской косы. Это единственный участок Николаевской области Украины, который находится под оккупацией РФ.

Силы врага уничтожаются, однако ему удастся обеспечить усиление. Об этом заявила в эфире телемарафона спикер Оперативного командования ВСУ «Юг» Наталья Гуменюк:

— Те силы, которые нам удается уничтожить, они снова возобновляют. Но у нас большая устойчивость и стратегия, которую, мы уверены, сможем реализовать и отчитаться о наших успехах.

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