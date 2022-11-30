«Пакет или плен»: ВСУ обстреливают позиции россиян необычными снарядами 30.11.2022, 15:05

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Украинские военные придумали оригинальный способ воздействия на оккупантов.

В ВСУ показали, как отправляют оккупантам листовки с предложением сдаться

Украинские защитники оригинально предлагают российским оккупантам сдаться в плен. Они прячут соответствующие открытки в снаряды, отправляемые врагу.

Соответствующее видео с приветами для противника опубликовали в Telegram Управление стратегических коммуникаций ВСУ. Перед оккупантами наконец-то предстал непростой выбор.

«Мораль. Пакет или плен? Вот в чем вопрос», – отметили военные.

Как видно на кадрах, в листовках россиянам рассказывают о потерях их армии на фронте и призывают начать жить для себя, а не для Кадырова, Путина или кого-то другого.

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