Спасибо, Володенька! 3 Аркадий Бабченко

30.11.2022, 15:28

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Аркадий Бабченко

Полковник КГБ возомнил себя Наполеоном.

Министерство обороны США решило провести проверку из-за прогнозов о быстром поражении Украины, которые давали американские силовики в начале российского вторжения, пишет Daily Beast со ссылкой на источники в ведомстве и бывших офицеров спецслужб.

Они отметили, что ошибка была «почти тотальной». Несмотря на то, что США точно знали о готовящемся вторжении, многие сотрудники ЦРУ, Пентагона и Белого дома считали, что Россия быстро завоюет Украину. Они не ожидали серьезного отпора и не рассчитывали, что «окажутся втянутыми в крупный международный конфликт, который может продолжаться годами».

В начале войны Вооруженные силы России насчитывали около 900 000 активных военнослужащих по сравнению с 196 600 в Украине, но слабость армии РФ удивила аналитиков. «Я, как и многие другие люди, переоценивал российские военные возможности. Я думал, что они гораздо лучше подготовлены», — сказал отставной бригадный генерал армии США Кевин Райан.

По его словам, в последние годы Россия инвестировала значительные средства в современное высокоточное оружие, включая крылатые ракеты, однако ей не хватило квалифицированных войск для проведения эффективных атак. Как добавил Райан, он ожидал, что Россия выиграет за счет численности, но и эта оценка оказалась ошибочной.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Джеффри Прайс уверен, что разведывательное сообщество начало серьезный разбор неверных прогнозов. Он отметил, что Россия «обладала огромной боевой мощью, но использовала ее очень, очень плохо», а одной из ключевых проблем стала невозможность добиться превосходства в воздухе — таким образом войска оставались открытыми для атак, и многие подразделения были уничтожены.

Бывшая сотрудница американской разведки Сьюзан Чо отметила, что спрогнозировать развитие конфликта до его начала нелегко, поскольку это вопрос не только оружия и личного состава — важную роль играет человеческий фактор, в том числе моральный дух войск, действия командования и тактика.

Ну, то есть, все как я и говорил. Они могут создавать неплохое оружие. Они могут создавать неплохие самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, фрегаты и комплексы «Красуха».

Но если затем ты отдаешь многостотыщмиллионовмиллиардный «Зоопарк» в руки дебила из деревни Залупаевка Забайкальского военного округа — получается то, что получается.

Россия «обладала огромной боевой мощью, но использовала ее очень, очень плохо» — важную роль играет человеческий фактор (с)

Спасибо тебе, глубинный русский народ! Спасибо тебе, Федеральная служба безопасности РФ! В сотый раз спасибо тебе за втой неустанный труд, за твои посадки, убийства и вычищение под ноль всего, что возвышалось над пляшкой «Жигулевского»!

Не останавливайся! До днища, до пепла, до амеб...

Ну и тебе, Володенька, отдельное персонально спасибо.

Набрать тупых орков, вручить им высокотехнологичное оружие, смотреть, как они засовывают в нем пальцы в розетку, назначить всем этим командовать верного тупого Шойгу и все это дать в руки нерешительному подполковнику КГБ, думающему, что он Наполеон и всех обыграл — бинго!

Армия дебилов против мира высоких технологий — done.

Ваш Дед.

Аркадий Бабченко, site.ua

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