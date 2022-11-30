NYT: Зеленский пригласил Маска в Украину 11 30.11.2022, 22:00

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Владимир Зеленский

Приглашение прозвучало как своеобразный ответ на «мирный план» миллиардера.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил миллиардера Илона Маска посетить Украину, чтобы он своими глазами увидел ущерб, причиненный стране российскими войсками, сказав, что такой визит мог бы помочь миллиардеру понять ситуацию, прежде чем делать заявления о ней. Приглашение было сделано 30 ноября в режиме видеосвязи во время онлайн-конференции The New York Times DealBook Summit.

NYT отмечает, что комментарии Зеленского были неявным упреком Маску, который в прошлом месяце предложил мирный план для Украины, предусматривавший уступку территории России, в частности, отказ от Крыма.

«Если вы хотите понять, что здесь сделала Россия, приезжайте в Украину, и вы увидите это своими глазами. После этого вы скажете нам, кто начал эту войну, как и когда ее завершить», - сказал Зеленский.

Напомним, 3 октября миллиардер опубликовал в Твиттере скандальный опрос «поддерживают ли люди идею о том, что нужно признать Крым российской территорией и провести повторные референдумы в других аннексированных областях под наблюдением ООН». После шквала критики, в частности от Зеленского, Маск повторил, что продолжает поддерживать Украину, но «не хочет допустить ядерной войны».

SpaceX, которой владеет Маск, финансирует работу интернет-сервиса Starlink в Украине, где стал цифровым спасением для солдат и гражданских на фоне российских атак на энергетическую инфраструктуру страны.

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