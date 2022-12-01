Невзоров: В момент аннигиляции Путина все его орки и назгулы тут же рассыплются в прах 1.12.2022, 11:09

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Александр Невзоров

Украина применяет против Кремля эффективное оружие.

Война в Украине продолжается во многом потому, что страны Запада лимитизируют конфликт: политики не представляют себе, как жить в «построссийском мире» и не действуют достаточно активно, считает журналист Александр Невзоров.

— Но что касается постпутинского, построссийского мира — понятно, что в момент аннигиляции Путина все его орки и назгулы тут же рассыплются в прах. А ядерная война, которой опасается Запад, по-любому неизбежна, и лучше, может быть, было бы не откладывать ее в долгий ящик. Для нее сейчас очень благоприятный момент, — пояснил публицист свою мысль в «Невзоровских средах».

— Сейчас есть колоссальная разница в качестве ядерного вооружения, систем ПВО, спутникового наведения и прочая, прочая. И когда на российском телевидении, надев свои набедренные повязки и вставив кабаньи клыки в ноздри, пропагандоны кричат о необходимости сжечь планету — потому что тогда не будет Гааги, куда их могут привезти, — это говорит о том, что они понятия не имеют о ситуации.

Это очередной «Киев за три дня» и «восемь лет Бомбасс» — они не понимают, что 85% ракет с российских пусковых установок будут уничтожены еще на территории России.

Там думают, что ядерная война будет смертоносной для всех, но это не так. Европа и Америка с большими потерями, смертями, болезнями, горем — переживут и отстроятся, а от России не останется ни тени, ни названия…

Тем не менее, Байден мямлит, а реальность ядерного кошмара сохраняется — по всем последним речам Путина не наблюдается не то, что выздоровления, но даже облегчения состояния.

При том, по мнению Невзорова, «треть войны Украина уже выиграла» — имея в виду войну информационную.

— В информационном фронте, который составляет во многом шебутная публика из тех, кого мы раньше называли «русскими журналистами», нет своего Залужного, и попытки их упорядочить ни к чему не приведут. Но эти люди влюблены в Украину, и не только как в удавку на шее Путина.

Мы видим, что «кремлевцы» проиграли — несмотря на огромное преимущество в живой силе, технике, в количестве телеграм- и YouTube-каналов, — проиграли вчистую. Они позволяют говорить об этой путинской войне как о позорной, уродливой агрессии, которой будут стесняться потомки и о которой предпочтут не упоминать учебники истории в будущей России, если РФ будет существовать как таковая.

Благодаря информационной войне, которая несколько опережает материальные события, говорит Невзоров, миру понятно, что единственная форма переговоров, которые могли бы быть между Украиной и Россией — «переговоры в Кремле, но при условии, что над Кремлем развевается сине-желтый флаг».

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