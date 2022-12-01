Сергей Дылевский: Вернемся в страну и отменим незаконные приговоры 2 1.12.2022, 18:27

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Сергей Дылевский

Фото: Charter97.org

На лукашенковский цирк нет смысла обращать внимание.

Следственный комитет завершил предварительное расследование по так называемому делу «Координационного совета». Дело передано в Генпрокуратуру. В ближайшее время начнется заочный суд.

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский, которого также собираются заочно судить по этому делу, узнал о завершении расследования от корреспондента Charter97.org :

— Нет смысла комментировать этот цирк. Это, возможно, попытки устрашения оставшегося в Беларуси актива.

Желание судить людей заочно, даже в тех условиях, когда мы не можем себя защищать — это показатель беспредела режима. Понятно, что все суды пройдут с выгодным для власти результатом. Понятное дело, что нам дадут какие-то космические сроки. Возможно, лишат гражданства. Обращать внимание на это не стоит. Лучше сосредоточиться на том, чтобы в ближайшее время вернуться в страну и отменить все эти незаконные приговоры.

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