Сергей Дылевский: Вернемся в страну и отменим незаконные приговоры

Сергей Дылевский: Вернемся в страну и отменим незаконные приговоры2
- 1.12.2022, 18:27
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На лукашенковский цирк нет смысла обращать внимание.
Следственный комитет завершил предварительное расследование по так называемому делу «Координационного совета». Дело передано в Генпрокуратуру. В ближайшее время начнется заочный суд.
Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский, которого также собираются заочно судить по этому делу, узнал о завершении расследования от корреспондента Charter97.org :
— Нет смысла комментировать этот цирк. Это, возможно, попытки устрашения оставшегося в Беларуси актива.
Желание судить людей заочно, даже в тех условиях, когда мы не можем себя защищать — это показатель беспредела режима. Понятно, что все суды пройдут с выгодным для власти результатом. Понятное дело, что нам дадут какие-то космические сроки. Возможно, лишат гражданства. Обращать внимание на это не стоит. Лучше сосредоточиться на том, чтобы в ближайшее время вернуться в страну и отменить все эти незаконные приговоры.