закрыть
10 декабря 2022, суббота, 10:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли в Египте уникальные портреты мумий

1
  • 10.12.2022, 9:44
  • 1,456
Ученые нашли в Египте уникальные портреты мумий

Изображенные на них люди принадлежали к высшему среднему классу или элите.

В Египте ученым удалось встретить уникальные, хорошо сохранившиеся портреты мумий. Подобные находки считаются редким успехом.

Об этом сообщает livescience.

Как отмечается, портреты, написанные на льняных саваннах мумий, нашли археологи, занимавшиеся раскопками в Файюме, древнем городе Филадельфия в 120 километрах юго-западнее Каира. Город был основан во время правления Птолемеев (304-30 гг. до н. э.), когда правила династия фараонов из одного рода с Александром Македонским.

Как рассказал руководитель археологической экспедиции Басем Гехад, во время раскопок в древнем некрополе археологи обнаружили два полных портрета мумий.

«Люди, похороненные с дорогими портретами, вероятно, принадлежали к высшему среднему классу или элите», - говорит он.

По мнению ученого, изображение создали художники, прибывшие из Александрии, египетского города, расположенного на побережье Средиземного моря.

Ученым редко выпадает возможность найти портреты мумий, учитывая разграбление многих гробниц в Египте.

В частности, такая судьба постигла филадельфийское захоронение – расхитители гробниц похозяйничали там в 1880-х годах. Некоторые артефакты были проданы венскому коллекционеру Теодору Графу.

Еще ученые нашли остатки некрополя, статую египетско-греческой богини любви Исиды-Афродиты, остатки папирусов с текстами египетской скорописи и древнегреческим языком.

популярное за неделю

Мнение

Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип
Война выявила слабость путинской России
Война выявила слабость путинской России Аббас Галлямов
Исторический успех
Исторический успех Юрий Бутусов
«Белый билет» для диктатора
«Белый билет» для диктатора Артем Черников