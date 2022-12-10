Ученые нашли в Египте уникальные портреты мумий 1 10.12.2022, 9:44

1,456

Изображенные на них люди принадлежали к высшему среднему классу или элите.

В Египте ученым удалось встретить уникальные, хорошо сохранившиеся портреты мумий. Подобные находки считаются редким успехом.

Об этом сообщает livescience.

Как отмечается, портреты, написанные на льняных саваннах мумий, нашли археологи, занимавшиеся раскопками в Файюме, древнем городе Филадельфия в 120 километрах юго-западнее Каира. Город был основан во время правления Птолемеев (304-30 гг. до н. э.), когда правила династия фараонов из одного рода с Александром Македонским.

Как рассказал руководитель археологической экспедиции Басем Гехад, во время раскопок в древнем некрополе археологи обнаружили два полных портрета мумий.

«Люди, похороненные с дорогими портретами, вероятно, принадлежали к высшему среднему классу или элите», - говорит он.

По мнению ученого, изображение создали художники, прибывшие из Александрии, египетского города, расположенного на побережье Средиземного моря.

Ученым редко выпадает возможность найти портреты мумий, учитывая разграбление многих гробниц в Египте.

В частности, такая судьба постигла филадельфийское захоронение – расхитители гробниц похозяйничали там в 1880-х годах. Некоторые артефакты были проданы венскому коллекционеру Теодору Графу.

Еще ученые нашли остатки некрополя, статую египетско-греческой богини любви Исиды-Афродиты, остатки папирусов с текстами египетской скорописи и древнегреческим языком.