Как выглядят главные новогодние елки в Минске, Киеве, Варшаве, Вильнюсе, Риге и Таллинне 10.12.2022, 16:36

До Нового года осталось 22 дня.

Почти середина декабря, а это значит, что подготовка к Новому году идет во всем мире. Посмотрите, какие праздничные елки появились в европейских столицах и у нас, пишет citydog.io.

Киев: во время войны елка будет, но вокруг нее не будет гуляний

Mэр Киева Виталий Кличко заявил, что главная новогодняя елка в Киеве будет, но без массовых гуляний и ярмарок. Пока в Сети есть только эскизы, на которых видно, что елка украшена игрушками в цветах национального флага, а также цветами и свечами, вместо рождественской звезды – трезубец.

Таллинн: елка, которая мешала жить

В этом году высота главной елки составляет 15 метров. У этого дерева необычная история: оно выросло недалеко от одного из жилых домов столицы, и, судя по всему, стало доставлять неудобства своим размером хозяевам. Елку решили срубить.

«Для обеспечения безопасности семья должна была рано или поздно что-то предпринять», – сказала старейшина таллиннского района Кесклинн Моника Хауканымм, отметив, что в общей сложности Таллинну предлагали несколько десятков елок, но выбрали именно эту.

Вильнюс: красивая елка, похожая на минский оперный театр

В 2023 году Вильнюс отмечает свое 700-летие. По такому поводу 26 ноября на Кафедральной площади зажгли елку в форме трехэтажного торта с 700 свечами. С 2015 года Вильнюс отказался от установки срубленной елки-гиганта и сосредоточился на скульптурных композициях из огней и еловых лап.

Стоимость вильнюсской елки в этом году составила 231 тысячу евро. Кстати, некоторым она напомнила оперный театр в Минске.

Рига: красивая, но людям мало огоньков

После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, на Домской площади в Риге официально открылся рождественский базарчик, который будет работать до 1 января 2023 года. А вот на елку от горожан поступают жалобы: мол, в этом году она совсем без украшений, только иллюминация.

Варшава: елка будет светиться только до 00:00

Новогоднюю елку на Замковой площади в Старом городе уже традиционно зажигает мэр Варшавы Рафал Тшасковский. В отличие от прошлых лет, иллюминация не будет работать всю ночь: по решению Тшасковского свет будет выключаться до полуночи.

Минск: очень много шаров

В Минске главную елку высотой 30 метров на Октябрьской площади украсили 6 тысячами шаров.

Всего в столице будет 15 основных елок (а общее их количество – 26), которые в данный момент только монтируются. Вместе с праздничной иллюминацией их планируется включать с 15 декабря.

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