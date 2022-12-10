Наталья Радина: Алесь Беляцкий может стать следующим президентом Беларуси 10.12.2022, 18:04

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Мы заслужили такого человека во главе нашего государства.

Об этом в «Фейсбуке» написала главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина:

- Мы знакомы с Алесем Беляцким, кажется, целую вечность — с 1997 года, когда я пришла в независимую журналистику. И за эти долгие годы Алесь не растерял своего живого интереса к людям и их судьбам.

Вместе с белорусами, которым он помогал всю жизнь, он проходит весь путь репрессий: вот уже второй раз Алеся Беляцкого арестовали по сфабрикованному делу. При этом меня всегда восхищала его скромность и великодушие: выйдя на свободу после первого тюремного срока, он ни на минуту не концентрировался на себе и своих страданиях, а тут же продолжил помогать другим.

Присуждение Нобелевской премии мира Алесю Беляцкому — большая справедливость. Алесь заслуживает эту самую престижную мировую премию.

А еще мне бы хотелось, чтобы Алесь Беляцкий стал следующим президентом Беларуси. Мне кажется, мы тоже заслужили такого человека во главе нашего государства.

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