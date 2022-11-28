Дело нобелевского лауреата Алеся Беляцкого передали в суд 5 28.11.2022, 19:01

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Алесь Беляцкий

В чем обвиняют его лукашисты.

Генпрокуратура Беларуси передала в суд уголовное дело в отношении представителей правозащитного центра «Весна» Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича, Владимира Лабковича и Дмитрия Соловьева. По утверждению ведомства, правозащитники якобы причастны к контрабанде через границу крупной суммы, а также к оплате штрафов репрессированным.

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, правозащитников будут судить по двум статьям Уголовного кодекса — их обвиняют в контрабанде организованной группой (ч. 4 ст. 228 УК) и финансировании «действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ч. 2 ст. 342 УК).

Санкция первой статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Согласно материалам дела, правозащитники якобы переправили из Беларуси в Литву незадекларированные 201 тысячу евро и 54 тысячи долларов наличными.

Их также обвиняют в том, что они оплачивали штрафы и адвокатов репрессированным за протесты, помогали возмещать расходы на пребывание в СИЗО во время административного ареста.

В отношении Дмитрия Соловьева проводится специальное производство — его будут судить заочно. Что касается Алеся Беляцкого, Валентина Стефановича и Владимира Лабковича, их оставили под стражей.

Напомним, правозащитник Алесь Беляцкий десятилетиями ратовал за демократические перемены в Беларуси и отстаивал права политзаключенных. В начале октября он стал лауреатом Нобелевской премии мира, а сам сейчас находится за решеткой.

Год его продержали в изоляторе, якобы за неуплату налогов. В сентябре это дело остановили, но следствие выдвинуло новое обвинение.

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