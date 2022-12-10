Что происходит на белорусском рынке труда? 10.12.2022, 22:22

Многие специалисты сегодня находятся в зоне риска.

Вялотекущий, вялоразвивающийся – именно так характеризуют сегодня рынок труда эксперты. Myfin.by спросил у директора кадрового агентства «Квадрат» Светланы Коростелевой, какие специалисты находятся в зоне риска сегодня, есть ли сложности с поиском работы и как эффективно ее искать.

– Светлана, какой рынок труда сегодня: соискателя или работодателя?

– Он ни тот, ни другой, есть некое шаткое равновесие, и я не могу сказать о каком-то перевесе в ту или другую сторону. Для определенных категорий соискателей это скорее рынок работодателей, потому что соискатели не всегда могут найти работу, так как работодатели диктуют свои условия. Для таких соискателей, как менеджеры по продажам, это рынок соискателей, потому что для них всегда есть огромное количество предложений, и они выбирают среди работодателей.

– Сегодня из страны уехал ряд специалистов. Есть ли в стране проблема дефицита высококвалифицированных кадров?

– Эта проблема делится на две проблемы.

«Помогите нам найти хорошего специалиста», – просит работодатель. Это одна часть проблемы. А вторая часть проблемы в том, что просят найти хорошего специалиста на небольшие деньги. Так вот: найти хорошего специалиста достаточно легко, если ему предлагается адекватная заработная плата.

Но, с другой стороны, сегодня ситуация иная, чем она была, к примеру, год-два назад. Как известно, многие квалифицированные специалисты уехали. Поэтому найти такого сотрудника действительно стало сложнее.

Но в принципе, если в компании готовы предложить заработную плату выше среднерыночной, найти такого специалиста несложно.

– В Беларуси острый дефицит учителей, вакансий для педагогов огромное количество. Как можно повлиять на эту ситуацию, на ваш взгляд?

– Что касается школы, на мой взгляд, нужно все же повышать заработную плату, чтобы профессия учителя стала высокооплачиваемой и престижной. И понятно, что сегодняшние изменения в той же школьной программе могут являться неприемлемыми для кандидата на должность учителя, потому что его взгляд на учебный процесс может быть иным. И слишком частые изменения в образовательных программах и в стандартах работы школ, скорее всего, приводят к тому, что учителей становится меньше. Плюс невысокая заработная плата. Как итог, учителя отказываются работать. Что с этим делать, я не знаю.

– Сколько вообще времени требуется соискателю, чтобы найти работу?

– Нормальный срок поиска работы – это месяц. Если человек адекватно оценивает свою квалификацию, не строит иллюзий по отношению к рынку труда, то он достаточно легко найдет работу на тот уровень заработной платы, который у него был на предыдущем рабочем месте.

Если человек меняет работу с целью получить более высокооплачиваемую, то у него это

займет намного больше времени или он ее не найдет никогда.

– От чего это зависит?

– Все зависит от аппетитов соискателей. А что касаемо работодателей, то надо признать, что платежеспособных работодателей стало меньше, так как рентабельность их бизнеса стала сокращаться. Сегодня стало труднее найти работу потому, что предложений на рынке труда не так много. Я всегда говорю, что на поиск работы надо отводить минимум месяц, чтобы человек мог осмотреться и выбрать лучшее из нескольких предложений, если они есть.

– Что происходит с зарплатами в ИТ-сфере?

– Если раньше данных специалистов переманивали и работодатель был готов на любые деньги, чтобы получить такого специалиста, то сегодня – и это меня, конечно, удивляет – зарплаты айтишников тоже иногда падают.

Вот недавний живой пример: ИТ-специалист написал в резюме, что у него раньше была зарплата 2 тысячи долларов, а сейчас он согласился работать за 700 долларов.

– А сложно ли сегодня найти работу тем, кто решил сменить госучреждение на частную фирму?

– Я бы сказала, что таким людям не будет очень легко. Специалистам, которые пожелали сменить государственную компанию на частную, придется конкурировать с теми кандидатами, кто уже работал в коммерческих структурах. И я думаю, они им, скорее всего, проиграют. Кроме этого, покинувшие государственную структуру и претендующие на работу в частных компаниях должны понимать, что вначале они будут терять и в зарплате, и в должности. И им надо будет учиться, а это непросто, так как сегодня уже много тех, кто успел переучиться и получил новую специальность.

В общем, нужно очень тщательно подумать, чему учиться. Если полгода назад я бы порекомендовала осваивать любую профессию в ИТ-сфере, то сегодня, учитывая все события, происходящие в этой отрасли, мне сложно что-то посоветовать.

В ИТ-отрасли уже переизбыток обученных кадров. Сегодня достаточно сложно найти работу даже на джуниорские позиции. Ситуация такова, что много молодых людей, которые и отличники, и со знанием иностранного языка, не могут найти более-менее высокооплачиваемую работу в данной сфере.

– Какие специалисты в зоне риска сегодня?

– Хорошие специалисты держатся за свои рабочие места, и за них держатся сегодня в компаниях. И я не вижу какого-то тренда и какой-то причины, чтобы высвобождались какие-то определенные категории специалистов. Сейчас у нас вялотекущий, вялоразвивающийся, но все-таки развивающийся рынок труда, и никаких потрясений не произошло. Поэтому я считаю, что никакие специалисты сейчас в зоне особенного риска по сравнению с другими специальностями не находятся. Все в одинаковой зоне риска.

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