В Гродненской области водитель «завис» на отбойнике

В Гродненской области водитель «завис» на отбойнике2
- 13.12.2022, 18:57
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На белорусских дорогах — сложная ситуация.
В Сети появилось видео, как водитель в Гродненской области не справился с управлением и «завис» на отбойнике.
В Беларуси из-за обильных снегопадов и переменчивой погоды обстановка на дорогах остается тяжелой.
Водителей призывают проявлять максимальную осторожность, выбирать безопасную скорость движения и избегать резких маневров.
В Гродненской области водитель не справился с управлением - заехал на отбойник и «завис».— Сharter97.org (@charter_97) December 13, 2022
Из-за обильных снегопадов обстановка на дорогах остается тяжелой. Водителей призывают проявлять максимальную осторожность, не превышать скорость и избегать резких маневров. pic.twitter.com/aSqJmkHb4Z