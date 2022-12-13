В Гродненской области водитель «завис» на отбойнике 2 13.12.2022, 18:57

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На белорусских дорогах — сложная ситуация.

В Сети появилось видео, как водитель в Гродненской области не справился с управлением и «завис» на отбойнике.

В Беларуси из-за обильных снегопадов и переменчивой погоды обстановка на дорогах остается тяжелой.

Водителей призывают проявлять максимальную осторожность, выбирать безопасную скорость движения и избегать резких маневров.

В Гродненской области водитель не справился с управлением - заехал на отбойник и «завис».



Из-за обильных снегопадов обстановка на дорогах остается тяжелой. Водителей призывают проявлять максимальную осторожность, не превышать скорость и избегать резких маневров. pic.twitter.com/aSqJmkHb4Z — Сharter97.org (@charter_97) December 13, 2022

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