закрыть
13 декабря 2022, вторник, 19:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Гродненской области водитель «завис» на отбойнике

2
  • 13.12.2022, 18:57
  • 1,444
В Гродненской области водитель «завис» на отбойнике

На белорусских дорогах — сложная ситуация.

В Сети появилось видео, как водитель в Гродненской области не справился с управлением и «завис» на отбойнике.

В Беларуси из-за обильных снегопадов и переменчивой погоды обстановка на дорогах остается тяжелой.

Водителей призывают проявлять максимальную осторожность, выбирать безопасную скорость движения и избегать резких маневров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Ключевой момент
Ключевой момент Леонид Невзлин
Путин пригорюнился
Путин пригорюнился Альфред Кох
Хозяин больше не барин
Хозяин больше не барин Артем Черников
Нобелевская коробочка
Нобелевская коробочка Ирина Халип