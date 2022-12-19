«Пока кошка доедает запасы, а что будет дальше – не понятно» 8 19.12.2022, 11:10

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О проблемах с покупкой кормов в регионах рассказали владельцы животных.

Некоторые виды кормов для кошек и собак стали пропадать с полок магазинов. Особенно это стало заметно в последнее время. Как отмечают владельцы «усатых-полосатых», еду для животных известных брендов не найти не только в нашем городе, но даже в Минске. Жители Барановичей рассказали intex-press, как выходят из положения, а в зоомагазинах – чего ждать дальше.

Еще в сентябре журналисты, приобретая подарки бездомным животным, выбирали корма из достаточно разнообразного ассортимента в зоомагазине. Однако в ноябре-начале декабря дефицит некоторых видов кормов для животных стал заметен даже тем, у кого нет дома кота или собаки.

На прилавках торговых заведений, где раньше стояли разноцветные пакетики с кормами разных производителей, сегодня выбор достаточно узок. А в специализированных магазинах в списках сухих кормов на развес чаще увидишь надпись «нет в наличии». Популярные у многих хозяев питомцев Kitekat или Whiskas в больших упаковках или на развес в Барановичах найти проблематично.

Раньше был 18 рублей, сейчас – от 30

Читательницa, у которой есть собака, написала по поводу проблем с покупкой сухого корма. По ее словам, на протяжении долгого времени она покупала своему псу один и тот же голландский корм. Цена на него в марте была около 18 рублей за упаковку.

«Потом этот корм стал пропадать в магазинах. Мы были вынуждены подбирать что-то из того, что было в наличии. Но у собаки началась сильная аллергия, питомец стал лысеть. Сейчас наш прежний корм уже есть в продаже, но его цена – от 30 до 35 рублей за килограмм. А нам надо два кило в неделю. За месяц набегает приличная сумма. И это не считая других расходов на собаку», – сообщила читательница.

Как оказалось, с похожей проблемой столкнулись и другие владельцы животных.

У жительницы агрогородка Жемчужный Барановичского района Марины два кота, которых она кормила сухим кормом одного из известных брендов. Но пару месяцев назад, отмечает девушка, любимая еда ее питомцев пропала из ассортимента в магазине.

– Это стало настоящей проблемой. Приходится ездить в город и покупать корм по цене 16 рублей за кило. А хватает его в лучшем случае на неделю, – рассказывает Марина. – Содержать двух котов обходится сейчас дорого, даже очень. Чтобы им еды хватало и самой не разориться, приходится кормить котов со стола.

«Даже заказать проблематично»

А вот жительница Барановичей Юлиана дефицит корма для своего кота ощутила уже в марте, а потом он и вовсе пропал с прилавков городa. Тогда девушка стала заказывать доставку из Минска, но спустя какое-то время и в столице «с кормом стала напряженка».

– Когда мы поняли, что корм исчез, стали искать пути выхода из этой ситуации: переводили кота на другие корма, но потом и они начали исчезать, в том числе и в Минске. Поэтому сейчас переводим кота на натуральную еду. Иного выхода нет, – отмечает девушка.

По ее словам, до марта 10 кг корма стоил 150 рублей, а сейчас его цена начинается от 200 рублей.

– Я считаю, это связано с санкциями, другой причины нет, – уверена Юлиана.

У горожанки Наталии тоже кот, точнее – кошка. Животное приучено к покупным кормам. Правда, как отмечает женщина, она всегда покупала достаточно бюджетные мясные паштеты и сухие подушечки. Однако в последнее время даже с ними возникли проблемы.

– Мало того, что пакетики с жидким кормом подорожали: в марте за 55 копеек пакетик можно было купить, а сейчас его цена – около 1 рубля, так еще и не в каждом магазине найдешь этот корм. А сухую еду той марки, что постоянно брали, не то что в Барановичах, даже в интернет-магазинах заказать проблематично – его просто нет в наличии, – отмечает Наталия. – Пока кошка доедает запасы, а что будет дальше – не понятно. Надеюсь, что наш корм все-таки появится. Вот только по какой цене?..

«Проблема была, но с января корм появится»

В барановичских зоомагазинах на вопросы о проблемах с кормами для животных реагируют по-разному. Кто-то говорит, что ассортимент действительно уменьшился и какие-то из кормов пропали. А кто-то удивляется.

– Ну как же он пропал, девушка, а это что? – недоумевает продавец в одном из торговых заведений и показывает на полки, заставленные упаковками с различным кормом.

По ее словам, проблема с сухими кормами была, но «касалось это лишь отдельных марок».

– Было время, когда нам перестали поставлять Whiskas, мы попросту не могли заказать его у поставщика, – рассказывает продавец. – Но могу сказать точно, что с января он опять появится в продаже.

Она считает, что дефицит ощутили лишь те горожане, которые привыкли покупать своим питомцам только один вид корма и не соглашаются на альтернативу.

– Понятно, что человек привыкает покупать один и тот же продукт и перейти на что-то другое сложно. Но всегда можно найти альтернативу, тем более, что есть другие корма, – говорит продавец.

Еще одном зоомагазине подтвердили, что некоторые виды собачьей и кошачьей еды у них тоже исчезали, но сейчас вновь появились в продаже.

– Да, было такое, что корм не поступал, продавали остатки. Но сейчас все встало на свои места, – пояснила девушка.

Впрочем, в некоторых заведениях, торгующих зоотоварами, признаются, что не все так радужно и сухих кормов некоторых производителей, которые были популярны у горожан, сейчас в продаже нет.

– До Нового года точно не будет, – сказала продавец, услышав вопрос про сухой корм Whiskas. – А там, может, и появится.

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