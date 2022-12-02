Тренер с белорусскими корнями вывел сборную Польши в плей-офф чемпионата мира по футболу 1 2.12.2022, 10:30

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Чеслав Михневич

Чеслав Михневич родился в Березовке под Лидой.

Сборная Польши вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу впервые за 36 лет. Руководит дружиной Чеслав Михневич, который родился в белорусской Березовке. Портал football.by собрал интересные факты о тренере «репрезентации», которого многое связывает с Беларусью.

30 ноября сборная Польши по футболу уступила Аргентине (0:2). Однако поляки вышли в плей-офф ЧМ-2022. В активе команды Чеслава Михневича четыре очка после трех проведенных встреч: Польша сыграла вничью с Мексикой (0:0), обыграла Саудовскую Аравию (2:0), а также уступила Аргентине (0:2). Благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в сравнении с мексиканцами (2-3) поляки оказались в 1/8. Сборная Польша вышла в плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года. Тогда они вышли из группы с Марокко (4 очка), Англией (3) и Португалией (2), заняв третье место с тремя очками. В 1/8 финала Польша разгромно уступила Бразилии (0:4). В первом раунде плей-офф текущего ЧМ поляки встретятся с действующими чемпионами мира — Францией (4 декабря).

Место рождения Михневича — город Березовка в Гродненской области

В общих чертах вы уже наверняка знаете эту историю — о том, что будущий главный тренер сборной Польши родился в Беларуси. Дополним ее некоторыми деталями.

В Березовке жил дедушка Михневича (кстати, распространенная в Беларуси фамилия). До Великой Отечественной войны он занимал в деревне одну из руководящих должностей. После ее окончания Михневича-старшего сослали на 25 лет в Сибирь. Спустя пять лет после смерти Сталина дед вернулся в деревню. Он болел и не хотел переезжать в Польшу. Туда перебралась его дочь, но постоянно проведывала отца в Березовке.

В одну из таких побывок беременной девушке стало плохо, и Михневич-старший побоялся отпускать ее и посоветовал рожать здесь. Так 12 февраля 1970 года и появился на свет Чеслав. Первые два месяца жизни он крепнул именно в Беларуси, а потом переехал с мамой в Польшу.

Сейчас Березовка — небольшой город в Лидском районе с населением около 10 тысяч человек. До Лиды — 22 километра, до Гродно — 114, до Польши — 144. А еще Березовка — это стекольная столица Беларуси. В конце ХIX века в этих местах появились гуты, или стеклодувные мастерские, вокруг которых выросла деревня, а впоследствии город. Со временем гуты трансформировались в знаменитый завод «Неман», который стал градообразующим предприятием и визиткой Березовки.

Знает русский язык. В детстве постоянно гостил у деда в Беларуси

Чеслав вспоминал, что каждое лето приезжал к дедушке на каникулы. А в конце нулевых он даже привез в Березовку жену и сыновей, чтобы показать родные места, которые, по собственному признанию, любит. При этом в одном из интервью Михневич дал понять, что все-таки не считает Беларусь второй родиной. Но добавил: «Хорошо понимаю людей, которые живут в Беларуси и России».

Чеслав с небольшим акцентом, но довольно хорошо говорит по-русски. В этом можно убедиться, посмотрев, например, его видеоинтервью пресс-службе московского «Динамо». Кстати, в 2019-м специалист рассматривался в качестве кандидата на пост главного тренера клуба, а в 2007-м мог возглавить «Терек». В другом интервью год назад Михневич говорил, что мечтает поработать в чемпионате России. Чтобы попасть в РПЛ, в свое время он даже стал сотрудничать с агентом Мариушем Пекарским, имеющим связи на тамошнем рынке. А в числе любимых литературных произведений на своем сайте (да-да, у него собственный сайт) Чеслав под первым номером указал «Преступление и наказание» Федора Достоевского.

В тренерской биографии Михневича не отыскиваются противостояния с белорусскими командами. Хотя в марте 2020-го он был близок к тому, чтобы пересечься со сборной не чужой для него страны. Чеслав тогда возглавлял польскую «молодежку», и федерация договорилась о спарринге с белорусскими одногодками. Однако в последний момент матч сорвался. Как сообщала польская сторона, Министерство спорта Беларуси приняло решение ограничить выезды за рубеж из-за эпидемиологической обстановки. За год до этого сборная Польши U-21 во главе с Михневичем впервые за 25 лет прошла отбор на чемпионат Европы, а в финальной стадии прихлопнула бельгийцев и итальянцев.

Добавим, полтора месяца назад после жеребьевки отборочных турниров ЧЕ-2024 уже среди взрослых Чеслав признался, что не хотел получить в соперники белорусов. «Мы знаем, какой была бы оболочка матчей, и я рад, что мы не играем против них», — объяснил специалист.

Специалиста уже давно называют «польским Моуриньо», и ЧМ-2022 сделал сравнение еще более метким: по стилю сборная Польши напоминает команды Жозе. Однако есть у Михневича и прозвище с негативным окрасом — «Чеслав 711», за которым стоит скандальная история.

Все дело в том, что с июля 2003-го по октябрь 2005-го тренер 711 (!) раз созванивался по телефону с Рышардом Форбрихом по кличке «Парикмахер», который впоследствии получил уголовный срок за организацию договорных матчей. Причем звонки были зафиксированы даже в перерывах игр, в которых участвовал «Лех» Михневича. Кстати, именно в тот период клуб из Познани стал обладателем Кубка и Суперкубка Польши. Тренер объяснял, что связывался с организатором по нефутбольным вопросам.

Важное уточнение: Чеславу не было предъявлено обвинение, он проходил по делу как свидетель. Он сам прибыл в прокуратуру в 2009 году, когда история начала раскручиваться. Один из эпизодов касается футбольного стимулирования. Так, «Лех» получил финансовую благодарность от одного из клубов за победу над его конкурентом в борьбе за выживание. Деньги поделили поровну между всеми членами команды в автобусе по пути домой — некоторых подробностей Михневич не помнит, потому что игроки и тренеры отмечали викторию.

Многим кажутся подозрительными и кое-какие матчи из игровой карьеры Чеслава. В конце девяностых «Амика» из города Вронки, за которую выступал вратарь Михневич и которой руководил тот самый «Парикмахер», трижды подряд забрала Кубок Польши. Завоевание трофеев сопровождалось судейскими скандалами.

Шлейф тех историй тянется за Михневичем по сей день. На первой же пресс-конференции в качестве главного тренера «репрезентации» его, конечно, стали спрашивать о «Парикмахере» и «договорняках». Тренер в ответ даже пригрозил подать в суд на одного из корреспондентов.

А в 2011-м произошла интересная ситуация. Перед матчем «Ягеллонии» с «Короной» тренер вратарей соперников Мацей Щенсны подарил Михневичу майку с изображением мобильного телефона и надписью «СМ 711» на экране (отсылка к Криштиану Роналду и CR 7). Чеслав отреагировал на удивление спокойно — расплылся в улыбке. Через 11 лет сын Мацея Войцех отобьет пенальти в матче со сборной Саудовской Аравии и Аргентиной, и сбережет для Михневича и компании шансы на выход из группы на чемпионате мира.

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