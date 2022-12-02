Белорусские предприятия погрязли в долгах 2.12.2022, 21:01

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Количество должников увеличилось до беспрецедентных размеров.

«Флагшток» проанализировал список должников налоговой и выяснил, какие предприятия Гомельской области имеют задолженность перед бюджетом.

По состоянию на конец ноября в «черном списке» налоговой в Гомельской области было зафиксировано 1258 случаев задолженности. За последний месяц количество должников увеличилось на 69%, что связано с сроком уплаты квартальных налогов.

Среди государственных предприятий основную часть должников составляют предприятия АПК. Задолженность перед бюджетом на начало ноября имели 45 сельскохозяйственных организаций, 6 предприятий занимающихся мелиорацией земель, почти все районные агросервисы.

Помимо аграриев и коммунальников финансовые проблемы сегодня испытывают предприятия строительной отрасли. Среди должников находятся сразу несколько крупных предприятий региона: Гомельпромстрой, Гомельский объединенный строительный трест, Строительный трест №20, Светлогорск.

Среди промышленных предприятий в списке в основном завсегдатаи: Гомельский радиозавод, фабрика «8 Марта», завод «Коммунальник», Моторо-ремонтный завод. Эти предприятия стабильно попадают в список должников уже не один год.

Среди новичков стоит отметить Светлогорский завод сварочных агрегатов. До 2022 года предприятие никогда не попадало в список должников. Однако после вторжения российских войск на территорию Украины украинский учредитель завода ЧАО «ПлазмаТек» сообщил об остановке производства в Светлогорске.

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