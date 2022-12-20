Названы автомобили, которые быстрее всего обесцениваются 2 20.12.2022, 15:55

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Они потеряли в цене больше 50% за пять лет.

Почти все автомобили, за редким исключением, на протяжении срока эксплуатации теряют первоначальную стоимость. Некоторые машины обесцениваются медленно, другие — со средней скоростью, но есть модели, которые очень быстро теряют в цене. Именно последние и стали одним из объектов исследования iSeeCars.

Эксперты аналитической компании перечислили модели, которые за пять лет потеряли больше 50% своей начальной стоимости. Лидером антирейтинга стали машины BMW 7-й серии, которые за пять лет подешевели на 56,9%. Также в рейтинг попали модели премиум-класса таких брендов, как Infiniti, Mercedes-Benz, Audi, Maserati и Jaguar.

ТОП-10 автомобилей, потерявших в цене больше 50% за 5 лет:

1 BMW 7 Series (-56.9%);

2 Maserati Ghibli (-56.3%);

3 Jaguar XF (-54%);

4 Infiniti QX80 (-52.6%);

5 Cadillac Escalade ESV (-52.3%);

6 Mercedes-Benz S-Class (-51.9%);

7 Lincoln Navigator (-51.9%);

8 Audi A6 (-51.5%);

9 Volvo S90 (-51.4%);

10 Ford Expedition (-50.7%).

Как показало исследование, среднеразмерные пикапы, спортивные автомобили и модели с низким расходом топлива обесцениваются медленнее всего, тогда как машины класса люкс, как правило, теряют в цене гораздо быстрее. По словам главного аналитика iSeeCars Карла Брауэра, покупатели подержанных авто не так высоко ценят опции дорогих авто, как их первые владельцы, поэтому стоимость перепродажи у них ниже. Иными словами, те технологии и опции, которые сделали этот автомобиль таким дорогим в автосалоне, могут не добавлять ему ценности на вторичном рынке.

Сообщается, что набирающие популярность электрокары тоже стремительно теряют в цене. Среди электрокаров за пять лет на 49,1% подешевел Nissan Leaf. Tesla Model S за тот же временной промежуток стал дешевле на 43,7%, а Model X — на 38,8%. В среднем потеря рыночной стоимости среди электромобилей за пятилетний период составила 44,2%.

В том же исследовании iSeeCars перечислили трехлетние массовые автомобили, которые в этом году стоят дороже новых. Эксперты подчеркнули, что подобная рубрика — нонсенс, то есть в предыдущие годы не потерять при перепродаже «трехлетки» было практически невозможно.

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