Зыбицкая хочет вернуться 8 Андрей Санников

21.12.2022, 8:37

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Андрей Санников

Не верь глазам своим.

С трудом поверил своим глазам, увидев заблудший на мою страницу пост лукашенковской пропагандистки Инги Хрущевой. Оказывается, она осела где-то в Германии и даже стала деятельницей в среде протестной белорусской диаспоры. Недавно вот организовала музыкальное мероприятие с уехавшими из Беларуси творческими людьми и еще планирует рождественские концерты с белорусскими музыкантами.

Больше всего меня удивило (мягко говоря) количество приличных вроде людей и вроде антирежимно настроенных, там упомянутых и умилительно-радостно отметившихся под этим постом: музыкантов, журналистов (как бы независимых) и прочих.

Как на мое субъективное разумение, то таким одиозным личностям путь в «европы» вообще должен быть заказан. Она ведь творила этот режим, превознося колхоз как модель лучшей, чем в «грязной Европе», жизни.

Хрущева была весьма многовекторна в своей пропаганде: и лукашенковскую лыжню воспевала, и его же «выборы», входила в пул хозяина и даже возглавляла отдел политических обозревателей Агентства телевизионных новостей, т.е. главный пропагандистский рупор диктатора.

И работала она как пропагандист и как руководитель пропагандистов в тот самый период, когда Лукашенко уничтожал Конституцию, фальсифицировал выборы, а самое главное – она прекрасно себя чувствовала и только продвигалась по режимной служебной лестнице после убийства оппонентов Лукашенко.

Я ее запомнил, как весьма циничную особу, преданно служившую хозяину и с особым наслаждением мазавшую грязью оппозицию и просто нелояльных к Лукашенко граждан, подобных тем, кто сегодня числится у нее в «друзьях».

В этой истории пугает тенденция прощения холуев режима, заслуживающих по крайней мере судебного разбирательства, например, за участие в фальсификации выборов.

Казалось бы, черт с ней с Хрущевой. Ну, перекрасилась, не она одна. Но она то у Бабарико подвизалась в пресс-службе, и там это считали в порядке вещей, то вот в Германии с легкостью влилась в ряды тех, кого раньше гнобила. А то, что ее воспринимают и поддерживают участники протестов, настораживает больше всего.

Очень долго завсегдатаи агрогламурных заведений Минска, той же Зыбицкой считали, что при Лукашенко жить вполне можно. Подумаешь, несколько человек посадили, пустяки. Это не с нашей улицы. И убили-то всего с десяток, не Северная Корея, чай.

В 2020 году произошло то, что должно было произойти: народ восстал и вобрал в себя Зыбицкую. И все стали едины. И это было здорово.

А сейчас вновь стали появляться признаки ностальгии по агрогламуру, по существовавшим островочкам игры в Европу при диктатуре, по «либерализации». Понять это можно. Неустроенность в эмиграции, тоска по привычной жизни заставляет волей-неволей думать, что все может каким-то образом устаканиться, а, может, и поменяться.

И это страшно.

Потому что не устаканится.

И будет все хуже и хуже.

После каждого удара режима по протестам, по людям, целым семьям, детям, и удара не фигурального, а вполне себе физического и калечащего, начинались танцы с «либерализацией», которые давали Лукашенко необходимую передышку. Вспыхивали новые протесты, которые отдохнувший Лукашенко подавлял с еще большей жестокостью, и так не один раз, пока он не дошел до 20-го года и не перешел все красные линии, а затем еще и втянул Беларусь в войну с Украиной.

После каждой «либерализации», которая начинается с допущения частью общества ее возможности, жертв становилось неизмеримо больше, чем после предыдущей.

Прощать мы умеем, но оправдание преступников – это не прощение, а соучастие.

Прощать будем после войны и после Лукашенко.

А сейчас воспринимать строителей режима как борцов с ним же – это даже не абсурд, это попытка уничтожить протестный дух и помочь карателям властвовать.

Они обречены и должны знать, что история их преступлений будет следовать за ними, даже если им удастся укрыться за границей.

Путь искупления им тоже известен, и находится он в Беларуси, и состоит он в том, чтобы помочь от этого режима избавиться.

И будет тогда им прощение.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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