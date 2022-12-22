Стивен Бигун: США должны одобрить и поддержать удары Украины по военным объектам в Беларуси 1 22.12.2022, 22:53

Стивен Бигун

Бывший заместитель госсекретаря США призвал к поставкам в Украину дальнобойного оружия.

Бывший заместитель госсекретаря США Стивен Бигун предложили поддержать удары Украины по военным объектам в Беларуси, если ее территорию вновь используют для нападения. Такое предложение он высказал во время организованной американским исследовательским центром Atlantic Council дискуссии, посвященной визиту Владимира Зеленского в Вашингтон, пишет «Радыё Свабода».

Бигун призвал к поставкам в Украину дальнобойного оружия, в том числе армейских тактических ракетных систем. Он заявил о необходимости диалога между США и Украиной о том, по каким целям следует наносить удары этим оружием. По его мнению, в том числе речь должна идти о целях на территории России.

«США как минимум должны одобрить и поддержать удары Украины по военным объектам в Беларуси, если Беларусь позволит снова использовать свою территорию для нового нападения», — считает Бигун.

Он добавил, что даже если по политическим причинам воздержаться от ударов по территории России, украинцы должны иметь возможность наносить удары по российским формированиям на территории Беларуси.

Бывший советник президента США по национальной безопасности Стивен Хэдли подчеркнул, что США должны исходить из того, что Путин попытается организовать новое нападение на Киев с территории Беларуси.

«Если мы увидим готовящееся вторжение, зачем ждать, пока оно начнется?», — поинтересовался он.

Он призвал как можно скорее передать Украине оружие, боеприпасы и другие материалы, необходимые для противостояния такому вторжению.

Генерал Филип Бридлав, бывший командующий силами НАТО, отметил, что гораздо сложнее бороться с вторжением, когда большая часть вашей территории захвачена противником.

По его словам, украинцам нужно дать возможность наносить удары по российским линиям снабжения и группировкам войск до того, как они выйдут на линию фронта и до их прихода на территорию Украины.

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