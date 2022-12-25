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На аэродроме в Беларуси загорелся российский МиГ-31К

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  • 25.12.2022, 18:09
  • 21,764
На аэродроме в Беларуси загорелся российский МиГ-31К

Носитель «Кинжалов» выведен из строя и не сможет летать в ближайшее время. 

Сегодня, 25 декабря, на аэродроме в белорусских Мачулищах загорелся МиГ-31К Воздушно-космические силы Российской Федерации (ВКС РФ), который является носителем гиперзвуковых ракет «Кинжал».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на одну из белорусских мониторинговых групп.

Сообщается, что возгорание двигателя произошло на самолете с регистрационным номером RF-95194. Насколько сильно пострадал самолет и как долго он будет выведен из строя, неизвестно.

Отметим, что 13 декабря в Мачулищи прилетели три МиГ-31К ВКС РФ. Это уже вторая смена в Беларуси для данного типа самолетов. Ранее три МиГа прилетели 16 октября и пробыли в Беларуси 46 дней. Также в Мачулищах базируется и проводит совместные полеты самолет ДРЛО Ил-76 А-50У «Сергей Атаянц».

«Декабрьские» МиГи имеют регистрационные номера RF-92215, RF-92445, RF-95194. Они уже совершили минимум четыре вылета.

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