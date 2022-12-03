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ЧМ-2022 по футболу: Сборная Камеруна переиграла команду Бразилии

  • 3.12.2022, 0:12
ЧМ-2022 по футболу: Сборная Камеруна переиграла команду Бразилии

Тем не менее, Камерун не вышел в плей-офф чемпионата.

Сборная Камеруна празднует победу над командой Бразилии в заключительном туре группового раунда чемпионата мира-2022 — 1:0, сообщает «Прессбол».

Африканцы не вышли в плей-офф, финишировав на третьем месте в группе.

Камерун — Бразилия — 1:0

Судья — И.Эльфат (США).

КАМЕРУН: Эпасси — Фай, Ву, Эбоссе, Толо — Ангисса, Кунде — Мбеумо (Экамби, 64), Шупо-Мотинг, Нгамале (Нгом Мбекели, 86) — Абубакар.

БРАЗИЛИЯ: Эдерсон — Дани Алвес, Бремер, Милитан, Теллес (Маркиньос, 55) — Антони (Рафинья, 79), Фабиньо, Фред (Бруно Гимараэш, 55), Родриго (Эвертон Рибейро, 55) — Жесус (Педро, 64), Мартинелли.

ГОЛ: 1:0 — Абубакар (92+).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Толо (6), Милитан (7), Кунде (28), Фай (32), Абубакар (81), Бруно Гимараэш (85).

УДАЛЕНИЕ: Абубакар (93+).

ГРУППА «G»: Бразилия — 6 (3), Швейцария — 6 (3), Камерун — 4 (3), Сербия — 1 (3).

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