Путинские пропагандисты готовят россиян к большим военным неудачам 3.12.2022, 4:00

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Они все чаще стали говорить о Гааге.

Кремлевские пропагандисты, говоря в своих программах о Гааге, таким образом готовят простых россиян к большим отступлениям армии Путина из Украины. Такое мнение «24 каналу» озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман.

Он считает, что пропагандисты Путина хотят продать русскому народу «идею народной или отечественной войны». Что на специальный трибунал попадут не только военные преступники, но и обычные жители России, поэтому нужно стоять до конца.

- Мне кажется, что это вероятно. Потому что такой вывод напрашивается. Но трудно представить, что такое сработает. Обычный россиянин вообще не знает слово «Гаага». Для них это будет мало что говорить, — отметил Шейтельман.

Второй, менее вероятный вариант, по его мнению, что российская армия может начать новые большие отступления. Или они допускают возможность заключения мирного договора, по которому отступят со всей или большинства территории Украины. Поэтому им нужно как-то объяснить, почему это победа.

У пропагандистов Путина паника

В последнее время на государственных каналах РФ начали звучать заявления об ответственности за преступления в Украине и Гааге, если РФ проиграет войну.

Недавно известная в России пропагандистка Ольга Скабеева пугала телезрителей тем, что в случае поражения РФ в войне всем россиянам грозит Гаагский трибунал.

Еще одна писака Путина Маргарита Симоньян заявила, что Гаага ждет даже дворника, который брусчатку внутри за кремлевской стеной подметает.

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