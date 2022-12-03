Новый котел для войск РФ: украинская армия пошла в наступление под Кременной 3.12.2022, 8:57

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ВСУ добились успехов в районе Червонопоповки.

На Луганщине продолжаются упорные бои, украинским войскам удалось добиться успехов на севере области. При этом для россиян появилась угроза попадания в «котел», сообщает dialog.ua.

В районе Сватово - Кременная (Луганская область), где российские захватчики установили оборонительную «линию Вагнера», Силы обороны Украины продолжают контрнаступление, медленно, но уверенно продвигаясь вперед.

О продвижении ВСУ говорят не только украинские источники, но и ресурсы оккупантов. «Орки ноют, что ВСУ пошли в атаку в районе Кременная - Сватово Луганской области», – пишут авторы канала «Украина 365».

Украинские солдаты добились успехов в районе Червонопоповки - это село в Кременском районе Луганской области, административный центр Червонопоповского сельсовета.

Сейчас оно имеет довольно важное значение, поскольку находится на подступах непосредственно к Кременной.

Как сообщал сайт Charter97.org, ВСУ окружают Кременную в Луганской области с севера и юга, а потери оккупационных войск уже превысили в этом районе 50%.

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