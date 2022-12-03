«Чернобаевский мститель»: как украинское подполье помогало ВСУ уничтожать оккупантов 1 3.12.2022, 10:29

3,168

Партизаны взломали камеру видеонаблюдения аэродрома сразу после прихода туда россиян.

Село Чернобаевка под Херсоном известно из-за многократных ударов Вооруженных сил Украины по скоплениям сил и техники войск РФ, которые располагались на территории аэропорта «Херсон» в этом населенном пункте. Активный участник украинского подполья с позывным «Мавик» все месяцы оккупации помогал ВСУ уничтожать врага.

Местный житель лично следил за перемещением захватчиков и наводил на них украинских военных. Об этом он рассказал Центру национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ.

Сразу после того, как оккупанты зашли на территорию аэропорта, партизан взломал камеру видеонаблюдения аэродрома. Он записывал видео и считал технику россиян, после чего передавал информацию украинским военным через бот. Через 30-60 минут враг уже сумел выключить камеры.

Через некоторое время «Мавик» получил дрон, с помощью которого следил за захватчиками в Чернобаевке. Один дрон он потерял во время такого вылета.

«Каждый взлет засекали технику: где она стоит, где она базируется. Через день-два были прилеты. Если засекли ПВО, наши ребята сразу отрабатывали по этому объекту...Эмоции были очень хорошие, всегда радовались этим прилетам, радовались все, не только я», – говорит партизан.

Он рассказал, что подполье помогало ВСУ не только в Чернобаевке, но и в Херсоне, Белозерке и на других прилегающих территориях.

«В нашем селе даже гвозди разбрасывали по дороге, чтобы максимально ухудшить им все приезды», – рассказал украинец.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».